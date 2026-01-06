大井川鐵道（静岡県島田市）は5日、「12系客車」を使用した夜行列車ツアーを実施すると発表しました。開催日は2026年1月17日（土）と31日（土）。

昭和の旅情を再現。「座席」で過ごす夜汽車の旅

今回のツアー最大の魅力は、かつて日本各地を走っていた「夜行座席急行」の雰囲気を体験できること。使用車両は、国鉄時代の情緒を色濃く残す「12系客車」。牽引機には特急色の電気機関車「ED31 4」が抜擢されました。

寝台車ではなくあえて4人掛けのボックス席で夜を明かすスタイルが、往年の鉄道旅の記憶を呼び覚まします。

驚異の「12時間超」耐久乗車

行程はかなりハードかつユニークです。出発日は19時頃までに新金谷駅へ集合。12系夜行列車に乗り込み、金谷・新金谷〜家山・川根温泉笹間渡間を、途中停車を挟みながら複数回往復。最長で12時間以上走り続けます。

ツアー参加者には翌日有効の「大井川本線フリーきっぷ」をプレゼント。体力が残っている猛者は、解散後の9:45から始まる昼行の急行列車に乗り継ぐことで、合計21時間を超える客車旅を楽しむこともできます。

ツアー概要・料金

車内では夕食のお弁当やお夜食が提供されるほか、翌日に利用できる「川根温泉入浴チケット」も含まれています。

開催日：2026年1月17日（土）、31日（土）

募集人数：100名

旅行代金：

【1ボックス1名占有プラン】24,800円（税込）

【1ボックス2名利用プラン】34,800円（税込／2名分）

昭和レトロな12系客車で一晩を過ごす……不便さも含めて楽しむ、鉄道ファンにはたまらない一夜になりそうです。申込は大井川鐵道 JRE MALL店（WEB）で受け付けています。

