LiSAが、4月から突入するソロデビュー15周年イヤーを祝う15の企画のうち、7つの企画を発表した。

本情報は、1月5日に行われた全国ホールツアー『LiVE is Smile Always～PATCH WALK～』の東京公演にて発表されたもの。LiSAは2026年4月15日に約3年ぶり、7枚目となるオリジナルフルアルバム『LACE UP』をリリース。本作は全4形態で、CDにはタイアップ曲を含む全15曲が収録される。完全生産限定盤には、CDとBlu-rayに加えてオリジナルグッズを同梱。初回生産限定盤A、BにはCDとフォトブックのほか、Blu-ray（DVD）に5月14、15日に日本武道館で開催した『LiVE is Smile Always～RiP SERViCE～』の模様が収められる。

また、4月より『LiVE is Smile Always～15～（iCHiNiTSUiTE GO）』を開催。東京 日本武道館公演を皮切りに、兵庫、愛知をまわる。さらに、2年ぶりとなるアジアツアー『LiVE is Smile Always～15～（iCHiNiTSUiTE GO）」の開催も決定。ツアーの詳細は今後も順次追加予定だ。

くわえて、大規模展覧会『LiSA PRiSM ～LiFE is Soulful Artwork～』も開催。衣装展示のほか、ディスコグラフィー展示、ライブ映像エリア、楽屋再現のほか、ライブのセット図や衣装デザインスケッチ、さらにLiSA自身の直筆ノートなどが展示される。15周年プロジェクトの一環として、書籍およびカレンダーの発売も予定されている。

そのほか、LiSAはココア入りヘーゼルナッツスプレッド『Nutella®』（ヌテラ）の公式アンバサダーに就任。アニメイトとのコラボレーション企画『LiSAnimate』の開催や、LiSAの新たなオリジナルキャラクターが今夏セガプライズに登場することも明らかになった。

（文＝リアルサウンド編集部）