バリュークリエーション<9238.T>が大幅高で５日続伸している。５日の取引終了後、プロクレアホールディングス<7384.T>傘下の青森みちのく銀行と「空き家等の有効活用等の促進に関する連携協定」を締結したと発表しており、好感されている。



バリューＣは不動産の解体ＤＸプラットフォーム「解体の窓口」を運営し、老朽不動産の所有者に対して最適な解体業者の選定をサポートすることで解体費用の削減を実現してきたが、同協定により青森みちのく銀行の取引エリアにおける空き家所有者に対しても、解体費用のシミュレーションを含む情報提供が可能となる。また、青森みちのく銀行と取引のある解体工事業者をはじめとする事業者の顧客獲得の機会創出にも貢献することで、地域経済の拡大が期待できるとしている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



