とにかく味のランクが上がる！万能調味料【レタスクラブ時短調理大賞2025】
この時期がやってまいりました！レタスクラブ恒例の時短調理大賞。食のプロや雑誌『レタスクラブ』読者が選んだ至高の逸品の数々を、ご紹介します。今回は、味が決まらない、使うべき調味料が分からないときも大丈夫！ 考えなくてもおいしく作れる「万能調味料」を集めました。
■▶私たちが選びました！
科学する料理研究家 さわけんシェフさん
料理を科学的に分析し、狙ったとおりの料理を作るレシピの達人。冷凍食品や調味料などの市販の食品、調理家電、キッチングッズにも精通している。
管理栄養士、防災食アドバイザー 今泉マユ子さん
オフィスRM 代表取締役。レトルトの女王、缶詰の達人とも呼ばれ、多数のメディアで活躍中。レシピ開発や、防災食アドバイザーとして全国で講演も。
冷凍食品マイスター、電子レンジ料理研究家 タケムラダイさん
20年以上にわたり冷凍食品を食べ続ける、筋金入りの冷凍食品マニア。電子レンジ調理をメインに、誰にでも作れる、手軽で簡単なレシピも考案している。
女優、家電アドバイザー 奈津子さん
芸能界イチ家電に詳しい女優で、難関の「家電アドバイザー」を保有。大量の家電に囲まれながら4歳息子を育児中。インスタグラム@natsuko_kaden
雑誌『レタスクラブ』読者 山田恵美子さん
夫と中学3年生の娘の3人家族。最近始めたコープ宅配のおかげで、買い物時間を短縮。調理時間30分で、おいしいものを作れるよう目指している。
雑誌『レタスクラブ』読者 竹中沙希さん
夫と高校3年生の息子の3人家族。家族みんな食べるのが大好きで、ごはんは毎日たくさん作るようにしている。パンやお菓子作りが趣味。
編集部 鈴出
おいしいもの探しに日々を費やしているといえるほど、食べることが大好き。最近は、常に進化し続け、クオリティの高い冷凍食品に注目している。
編集部 西條
食べることが大好きだけれど、ズボラなので、とにかく手軽にできる時短食品を日々チェック。1つあればおいしく味が決まる調味料を探すのが好き。
■ザクザク食感でおうち焼き肉の楽しみが広がる！「焼肉ザクだれ旨辛ガーリック、塩だれガーリック」
各90g ￥465（編集部調べ）／エバラ食品
ドライオニオンやローストガーリックなど、風味のある具材と、香りのいいオイルを合わせた、食感が楽しい焼き肉のたれ。焼いた肉にのせるのはもちろん、つけだれに加えたり野菜とあえたりしても。塩だれ風味と、うま辛い味わいの2種。
どんな肉にも合います。ザクザクした食感もいいですし、安い肉でもこのたれをのせて食べることで、食べ応えがアップします。by 竹中さん
■魚介のだしと香りが和食によく合うこだわりの塩「真鯛だし塩」
160g ￥540（編集部調べ）／はぎの食品
国内産の真鯛エキスを使用した、上品でコクのあるだしに、まろやかな海塩をプラス。香り豊かな深い味わいで、和食の味つけや、つけ塩など幅広く使えます。お吸い物や、にゅうめん、ラーメンのスープ、パスタの味つけなどにもおすすめ。
塩ですが、マイルドでうまみが強い。料理の味つけはもちろん、つけ塩にしてもいい。お茶漬けの味つけに使っても効果的。byさわけんシェフさん
■酵素の力で肉や魚などの素材のうまみを引き出す「プラス糀 生塩糀」
200g ￥235（編集部調べ）／マルコメ
こうじ菌が作る酵素の働きでできた、生塩糀。酵素の力で、肉や魚、野菜などの素材の味を引き出します。味に癖がないので、焼き物、煮物、あえ物、炒め物など、あらゆる料理に使えます。健康志向の人にもおすすめ。
下味や浅漬け、ドレッシングなどにも。肉を漬けておけばやわらかくなるし、魚や野菜など何にでも使えて、味に深みが出るのがうれしい！ by 今泉さん
■つけだれや調味に！ 厳選素材で作られた上質な味「旭ポンズ」
360ml ￥748（編集部調べ）／旭食品
利尻昆布や、徳島県産のすだち、ゆこう、ゆずの純天然果汁を使用。芳醇で濃厚な味わいのだしと、味を引き締めるかんきつの香りで、料理の味をワンランクアップ！ 水炊きや鍋物料理、酢の物、肉や魚のたたきなど、幅広く使えます。
とにかく味のランクが上がります。疲れているときは、野菜や肉をレンチンして、これをかけるだけで、とんでもなくおいしいです。by 奈津子さん
■しょうゆ、本みりんなど、6種だけを合わせた調理つゆ「基本のおかずつゆ」
500ml ￥378（編集部調べ）／キッコーマン食品
自然に食材が生きる味わいに仕上がるように、しょうゆ、本みりん、砂糖、塩、清酒、だし（かつお、昆布）だけをブレンド。これ1本で手軽に、肉じゃがやしょうが焼きなど基本の料理の味が決まり、やさしい味わいに仕上がります。
和食系は本当にこれ1本でOK。程よい甘さになるところが、わが家の家族の好みです。煮物や炊き込みご飯によく使っています。by 竹中さん
■8種のスパイスと岩塩、調味料を独自にブレンド「GABAN プロブレンドスパイス」
60g ￥594（編集部調べ）／ハウス食品
厳選したスパイスは、ブラックペッパー、ガーリック、唐辛子、コリアンダー、ホワイトペッパー、オレガノ、バジル、パセリの8種。これに岩塩と調味料をブレンドし、プロのシェフが推奨する品質に。牛肉や、ラム肉などにもよく合います。
本格的な調合で、肉との相性が抜群！ 野菜炒めにも一振りするだけでぐんとおいしくなります。1人暮らしの娘にもすすめました。by 今泉さん
いそいでチャチャっと作ってもおいしく仕上がる上がる万能調味料。１つは持っておきたいですね！
