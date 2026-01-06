朗希、雄たけび！8回、9回、10回を三者凡退に抑える圧巻の投球！チームは【クイズ】

MLBのディビジョンシリーズ（ナ・リーグ）が10月10日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとフィリーズが対戦した。佐々木朗希は3回を投げ無安打無失点。8回、9回、10回を三者凡退に抑える圧巻のピッチングを披露した。さてチームの勝敗は？プレイバックで振り返ってみよう。

朗希、雄たけび！8回、9回、10回を三者凡退に抑える圧巻の投球！ドジャースもシリーズ突破【プレイバック】

ディビジョンシリーズ

開催：2025.10.10

会場：ドジャースタジアム

結果：[ドジャース] 2 - 1 [フィリーズ]

MLBのディビジョンシリーズ（ナ・リーグ）が10月10日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとフィリーズが対戦した。佐々木朗希は3回を投げ無安打無失点。8回、9回、10回を三者凡退に抑える圧巻のピッチングで、ドジャースの勝利に大きく貢献した。なお、大谷翔平は4打数無安打となった。

6回終了時点で両チームのスコアボードには0が並び、意地のぶつかり合いとなった。口火を切ったのはフィリーズだった。7回表、1アウト2塁、8番 ニック・カステラノスがタイムリーツーベースヒットを放ち1点を先制する。

しかしその裏、ドジャースは2アウト満塁の場面で、押し出しの四球で同点に。8回表に満を持して佐々木朗希が登場する。この回さっそく2番 カイル・シュワバーらを三者凡退に抑えると、続く9回表も三者凡退に打ち取る完璧なピッチングを披露。さらに延長10回表にもマウンドに立ち、三者凡退とする圧倒的な投球ぶりだった。

ドジャースは延長11回裏、2アウト満塁の場面で、ピッチャーの悪送球によりサヨナラのランナーが生還。激闘を制し、リーグチャンピオンシップシリーズへの進出を決めた。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載