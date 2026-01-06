ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ø¤Î¡Ö¸Î°Õ»àµå¡×È¯¸À¤Ç±ê¾å¤·¤¿´Ú¹ñ¿ÍÅê¼ê¡¢ÅÏÊÆ3Ç¯ÌÜ¤Ë·ü¤±¤ëÈá´ê¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¾º³Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸
¤«¤Ä¤ÆÂçÃ«æÆÊ¿¤Ø¤Î¡Ö¸Î°Õ»àµå¡×È¯¸À¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿´Ú¹ñ¿ÍÅê¼ê¥³¡¦¥¦¥½¥¯¤¬¡¢ºÆ¤Ó¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ÓMLB¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÌ´¤òÄÉ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ÉÇ÷ÎÏ¤Î¡È³«µÓ¡É¤â¡ª´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¡ÈÈþµÓÈþ½÷¡É¤ÎÂçÃÀ»Ïµå¼°
¡ØMiLB.com¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥³¡¦¥¦¥½¥¯¤ÏºòÇ¯12·î17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£
¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ï¥³¡¦¥¦¥½¥¯¤òAAA¤Î¥È¥ì¥É¡¦¥Þ¥Ã¥É¥Ø¥ó¥º¤ËÇÛÂ°¤·¤¿¡£Æ±µåÃÄ¤ÏºòÇ¯¡¢¥³¡¦¥¦¥½¥¯¤¬¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
2023Ç¯¤ËLG¥Ä¥¤¥ó¥º¤Ç¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢µåÃÄ¤ÎÅý¹çÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥³¡¦¥¦¥½¥¯¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°À©ÅÙ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¥¥à¡¦¥Ï¥½¥ó¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¡¢2Ç¯ÊÝ¾Ú450Ëü¥É¥ë¡¢2¡Ü1Ç¯ºÇÂç940Ëü¥É¥ë·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢2Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢ÉÔ¿¶¤ÈÉé½ý¤Ë¶ì¤·¤àÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¡£¥³¡¦¥¦¥½¥¯¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç6»î¹ç5²ó¤òÅê¤²¡¢9¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ7¡Ë¡¢ËÉ¸æÎ¨12.60¤È¤¤¤¦ÄãÄ´¤ÊÀ®ÀÓ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥½¥¦¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥É¥¨¥¹ÂÐ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î³«ËëÀï¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¤âÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ë¶É¡¢»±²¼¥Þ¥¤¥Ê¡¼AA¤Î¥µ¥ó¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥º¤Ç·Þ¤¨¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï2024Ç¯5·î¤Ë¥ë¥¤¥¹¡¦¥¢¥é¥¨¥¹¤ò¥È¥ì¡¼¥É¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ë²áÄø¤Ç¡¢¥³¡¦¥¦¥½¥¯¤ò1ÂÐ4¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë´Þ¤á¡¢¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤ØÊü½Ð¤·¤¿¡£
¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥³¡¦¥¦¥½¥¯¤ÏAAA¤Î¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¥Ó¥ë¡¦¥¸¥ã¥ó¥Ü¥·¥å¥ê¥ó¥×¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¬¡¢DFA¡Ê»ØÌ¾²ò½ü¡Ë¤È¤Ê¤ê40¿Í¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤«¤é³°¤ì¤¿¡£¥¦¥§¥¤¥Ð¡¼¸ø¼¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÂ¾µåÃÄ¤«¤é¤Î³ÍÆÀ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¸¥ã¥ó¥Ü¥·¥å¥ê¥ó¥×¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Æ±Ç¯7·î¤Ë¤ÏAA¤Î¥Ú¥ó¥µ¥³¡¼¥é¡¦¥Ö¥ë¡¼¥ï¥Õ¡¼¥º¤Ø¹ß³Ê¤µ¤ì¡¢2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£
2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ°¤Ë¡¢¥³¡¦¥¦¥½¥¯¤Ï¾·ÂÔÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Î¸Ä¿Í¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÇÎÉ¹¥¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òºî¤ê¾å¤²¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï95¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó153km¡Ë¤ÎµåÂ®¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾õÂÖ¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¥ã¥ó¥×½øÈ×¤ËÉÔ±¿¤Ë¤â»Ø¤Î¹üÀÞ¤È¤¤¤¦»îÎý¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£5·î¤ËÉüµ¢¤·¤¿¥³¡¦¥¦¥½¥¯¤Ï¡¢AAA¤Ç5»î¹ç¡Ê5.2²ó¡Ë¤òÅê¤²1¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨1.59¤È¹¥Åê¤·¤¿¤¬¡¢6·î¤ËÆÍÁ³¤Î²ò¸ÛÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¥³¡¦¥¦¥½¥¯¤Ï´Ú¹ñ¤ØÌá¤é¤º¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë»Ä¤Ã¤ÆÄ©Àï¤òÁªÂò¤·¤¿¡£¥Ç¥È¥í¥¤¥È¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢AAA¤Î¥Þ¥Ã¥É¥Ø¥ó¥º¤Ç¾º³Ê¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï4ÅÀÂæ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢MLB¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÌ´¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÅÓÃæ¤Ë¤Ï»Ø¤äÉ¨¤Î·Ú¤¤Éé½ý¤â½Å¤Ê¤Ã¤¿¡£²¿¤«¤È»õ¼Ö¤¬¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
2024Ç¯¤ËAA¤ÈAAA¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥³¡¦¥¦¥½¥¯¤Ï¡¢44»î¹ç¡Ê52.1²ó¡Ë¤Ç4¾¡3ÇÔ¡¢4¥Û¡¼¥ë¥É¡¢3¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨6.54¤òµÏ¿¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï¥ë¡¼¥¡¼¥ê¡¼¥°¡¢A¡¢AA¡¢AAA¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢32»î¹ç¡Ê42.1²ó¡Ë¤Ç2¾¡1ÇÔ¡¢3¥Û¡¼¥ë¥É¡¢3¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨4.46¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¥³¡¦¥¦¥½¥¯¤Ï2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ç½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£¾·ÂÔÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î»²²Ã¤Ç¤¢¤ê¡¢·ã¤·¤¤¶¥Áè¤ò¾¡¤ÁÈ´¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
½àÈ÷ÉÔÂ¤Î¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿2024Ç¯¡¢»Ø¤ÎÉé½ý¤Ç¼ÂÎÏ¤ò¼¨¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿2025Ç¯¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢2026Ç¯¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÏËÜÍè¤Î¼ÂÎÏ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥³¡¦¥¦¥½¥¯¤Ï2023Ç¯3·î¡¢WBCÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÌä¤ï¤ì¤¿ºÝ¡¢¡Ö¤¤¤¶¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¡¢Åê¤²¤ë¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡ÈÄË¤¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡É¤ËÅö¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡£½ÐÎÝ¤µ¤»¤Æ¡¢¼¡¤ÎÂÇ¼Ô¤È¾¡Éé¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÃ«¤ËÂÐ¤¹¤ë¡È¸Î°Õ»àµå¡É¤ò¼¨º¶¤·¤¿¤ÈÂª¤¨¤é¤ìÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¸å¤ËÊÌ¤Î´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡È¿¿¤óÃæ¤Ë¶¯¤¯Åê¤²¤¿¤¤¡É¤ÈÏÃ¤·¤¿¤é¡¢¡Êµ¼Ô¤«¤é¡Ë¡È¤â¤¦¾¯¤·ÌÌÇò¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¸í²ò¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ëÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Î²á¤Á¤À¤¬¡¢¤¿¤À¤Î°ìÅÙ¤â¡ÈÃ¯¤«¤Ë¤ï¤¶¤ÈÅö¤Æ¤í¡É¤ÈÌîµå¤ò½¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Åö»þ¤ÎÈ¯¸À¤Ë¸í²ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë