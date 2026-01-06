SDXC UHS-II V60メモリーカード「Atlas Pro（256GB）」

Other World Computing, Inc.（OWC）は1月6日（火）、同社製メモリーカード、ポータブルSSD製品の通常価格を値上げすると発表した。Amazon直営ストアにおける対象製品について、1月8日（木）から順次、新価格を適用するという。

「AI・データセンター向けの需要急増による半導体メモリーの汎用品への供給がひっ迫し、価格も大幅に高騰している」のが理由。1月3日（土）から1月7日（水）にかけて開催中の「Amazon スマイル SALE」開始時にも今回の値上げ対応を告知していたが、このほど正式に発表した。

最も値上げ率が高いのはUSB 3.2 Gen 2対応のポータブルSSD「Envoy Pro Elektron（2TB）」。現行価格の3万8,155円から、＋162.5％となる10万160円に値上げする。

次いでSDXC UHS-II V60メモリーカードの「Atlas Pro（256GB）」が、現行価格の8,250円から、＋151.2％の2万720円となる見込み。このほかCFexpress 4.0 Type Bメモリーカード「Atlas Ultra」の1TB/2TBも値上げの対象に含まれている。

一方、Thunderbolt 4 Dockの2製品については値下げする方針も明らかにしている。

CFexpress 4.0 Type B

SDXC UHS-II V60

Portable SSD（Thunderbolt 5）

Portable SSD（Thunderbolt 3）

Portable SSD（USB4）

Portable SSD（USB4 V2）

Portable SSD（USB 3.2 Gen2）

Dock & Hub

Atlas Ultra（1TB）：47,850円→82,890円（＋73.2%） Atlas Ultra（2TB）：90,750円→160,610円（＋77.0%）Atlas Pro（64GB）：3,460円→販売終了 Atlas Pro（128GB）：4,950円→8,630円（＋74.3%） Atlas Pro（256GB）：8,250円→20,720円（＋151.2%） Atlas Pro（512GB）：19,800円→37,990円（＋91.9%） Atlas Pro（1TB）：40,920円→69,080円（＋68.8%）Envoy Ultra（2TB）：63,790円→94,980円（＋48.9%） Envoy Ultra（4TB）：98,990円→155,430円（＋57.0%）Envoy Pro FX（1TB）：45,487円→51,810円（＋13.9%） Envoy Pro FX（2TB）：59,990円→86,350円（＋43.9%） Envoy Pro FX（4TB）：92,560円→134,700円（＋45.5%）Express 1M2（0TB/ケース）：19,800円→20,720円（＋4.6%） Express 1M2（1TB）：38,750円→48,350円（＋24.8%） Express 1M2（2TB）：59,990円→81,170円（＋35.3%） Express 1M2（4TB）：97,640円→138,160円（＋41.5%） Express 1M2（8TB）：217,000円→241,780円（＋11.4%）Express 1M2 80G（0TB/ケース）：36,140円→37,820円（＋4.6%） Express 1M2 80G（1TB）：57,590円→63,900円（＋11.0%） Express 1M2 80G（2TB）：82,340円→89,800円（＋9.1%） Express 1M2 80G（4TB）：115,340円→150,250円（＋30.3%） Express 1M2 80G（8TB）：214,340円→259,050円（＋20.9%）Envoy Pro Elektron（2TB）：38,155円→100,160円（＋162.5%） Envoy Pro Elektron（4TB）：86,990円→172,700円（＋98.5%）Thunderbolt 4 ドック 11ポート：36,860円→34,540円（－6.3%） Thunderbolt 4 Go Dock 11ポート：42,070円→34,540円（－17.9%）