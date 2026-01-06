佐久間大介（Snow Man）が自身のXを更新。宮田俊哉（Kis-My-Ft2）との自撮り2ショットを公開した。

【写真】お年玉を持った佐久間大介と宮田俊哉の2ショット

■佐久間大介「わざわざポチ袋まで」。宮田俊哉からのお年玉に歓喜

1月4日から7日の4日間に渡り、『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』の名古屋公演（バンテリンドーム ナゴヤ）を開催中のSnow Man。佐久間は、その2日目終了後に「#SnowMan_DomeTour_ON_名古屋2日目 ありがとうございました！！」と感謝を伝え、「そしてまさかの宮田くんからメンバー全員にお年玉をいただいてしまいました！！ うちのメンバーがすみません わざわざポチ袋まで、本当にありがとうございます!!!!!!!!!」と、宮田からお年玉をもらったことを報告した。

写真には、カラフルなレインボーカラーの招き猫のポチ袋を手に持ってにっこりする佐久間と、黒マスクにブラウンのボアジャケット姿でピースをする宮田の姿が写っている。宮田は優しげに目を細め、マスクの下で満面の笑みを浮かべていることが分かる。

SNSには「宮田会のみならず全員にお年玉！」「まさかの全員にお年玉」「9人分ありがとうだね」「招き猫だし『最強』って書いてある！」「宮田一派尊い」「本当に仲良くて癒される」「愛だなぁ」「ポチ袋のセンスがいい」「2026年も宮田一派に幸あれ」「宮田くん、太っ腹！」「さっくん嬉しそう」など、大きな反響が寄せられている。

■宮田俊哉、Snow Man『ON』ツアー名古屋公演に参加

なお、宮田は佐久間の投稿を自身のXでリポスト。「本当に素敵なライブだったー！！ お疲れ様でしたーーー！！！」とコメントしている。