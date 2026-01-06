乃木坂46の井上和が自身のInstagramを更新し、『ヤングマガジン』のグラビア撮影時のメイキングショットを公開した。

【写真】赤ニットの美麗ショットを公開した乃木坂46の井上和

■井上和が初登場＆初表紙の『ヤンマガ』のメイキングショットを大量投稿

井上は、発売中の『ヤングマガジン 2026年6号』にて、表紙を飾り巻頭グラビアにも登場している。彼女にとって、同誌への登場は今回が初となり、記念すべき初の表紙起用という大役を果たした。

本投稿は「ヤングマガジン6号で表紙と巻頭グラビアを務めさせていただいています！よろしくお願いします！」とコメントし、大量のメイキングショットを披露した。写真には、肩がチラリと見えている鮮やかな赤いニットワンピースを纏った井上が映し出されている。椅子の上で膝を抱えて座り、カメラをジッと見つめている（1枚目）。さらに、美脚が際立つ姿（2枚目）、カメラを角度を変えて捉えた別のアングルでのショット（3枚目）、窓際に立ち、降り注ぐ日の光を浴びているカメラ目線の一枚（4枚目）が続く。

そして、紫のTシャツにショートパンツのカジュアルコーデも披露。 ベッドの上で膝立ちしている様子（5枚目）や長い髪を髭に見立てておどける姿（6枚目）、大きな枕を頭の上に乗せてはにかむ姿（7枚目）、両手で髪を持ち上げて微笑む柔らかな表情（8枚目）、外に出て自転車に乗ろうとしている姿(9枚目）も。さらに、ウエストチラ見えのピンクのトップスとピンクのショートパンツ姿で窓際に座って佇む様子（10枚目）でヘルシーな色香を漂わせた、そして、白のノースリーブのトップスにデニムという王道のコーデでは、マスカットを口元へ運ぶ様子（11枚目）や一粒手に持って微笑む姿（12枚目）、最後は口に頬張り満面の笑みを浮かべた（13枚目）。

大人っぽい雰囲気からカジュアルで明るい雰囲気まで、いろんな表情でファンを魅了した。

■井上和が『ヤンマガ』初登場！赤ニットワンピ姿で表紙を飾る

さらに『ヤングマガジン編集部』の公式Xには表紙と中面でのカットを公開。

乃木坂46の公式Instagramにも中面の掲載カットの一部と表紙が投稿されている。ヤンマガ編集部が投稿した赤ニットワンピ姿のカットの他に、おなかチラ見えのピンクのトップス＆ピンクのショートパンツ姿での正面からのカットを披露した。

SNSには「美しすぎるし可愛すぎる」「美しさが神の領域に」「可愛すぎてビビった」と絶賛の声が続々と集まっている。