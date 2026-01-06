離婚＝失敗？いいえ、ただ“過去を教訓に前へ進む決断”をしただけのこと
離婚という言葉には、まだどこか“失敗”のような重いイメージがありますが、実際には人生を立て直すためのひとつの選択肢にすぎません。離婚を選んだからといって、価値が下がるわけでも、愛に向いていないわけでもないのです。
結婚生活を「続けること」だけが正解ではない
結婚生活を続けることが“正義”で、離婚を選ぶことが“誤り”だと決めつける必要はありません。関係を終えるという選択は、逃げでも後退でもなく、“自分をすり減らさない”ための現実的な判断の場合もあります。どちらの選択にも価値があり、そこに優劣はありません。
終わらせることで見えてくる景色もある
離婚を経験したからこそ、自分の感情や大事にしたい価値観が浮かび上がるケースがあります。過去を否定するのではなく、そこから何を学ぶかが大切。「終わらせた」という経験が、次の人間関係や生活の土台になることもあるのです。
“もったいない”は、誰の基準？
離婚を話すとき、「もったいない」「頑張れなかったの？」といった言葉をかけられることがあります。でも、その基準はあくまで他人のもの。“もったいないかどうか”を決められるのは、その人生を歩んできた当人だけです。
離婚＝失敗という考え方は、手放すべきかも。離婚は、前へ進むための“更新作業”のひとつ。選んだからこそ見える未来もあるのです。 ※本記事の画像は生成AIで作成しています
