【牡牛座】週間タロット占い《来週：2026年1月12日〜1月18日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年1月12日〜1月18日）の【牡牛座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面ではいい加減な行動を減らします』
｜総合運｜ ★★★★☆
上手に自分を守って行きます。一人で無理そうな時は、他の人に協力もしてもらうでしょう。状況も気持ちも安定するようにしていくようです。仕事や公の場では忙しくて自由がないでしょう。周囲の人達も気を使ってあまり関わってこないようにしてくれます。
｜恋愛運｜ ★★★★☆
様々な自覚を持ちます。油断して必要のない人を好きにさせたりなどの、ダメな行動を減らしていくでしょう。行動の線引きなどを意識していきます。シングルの方は、人生の壁をまだ突破できていない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があなたのことを周りに自慢をしてくれています。
｜時期｜
1月13日 特別扱いをされる ／ 1日18日 思い留まる
｜ラッキーアイテム｜
惣菜屋
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞