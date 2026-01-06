ロッテの高部瑛斗外野手が6日、ZOZOマリンスタジアムで自主トレを公開した。サブロー新監督を迎えてのシーズン。「サブローさんが求めていることは高いところにあると思うので、それを大きく超えられるような成績を残して、サブローさんを驚かせて、チームの優勝、そして日本一に持っていけるように頑張っていきたい」と気合十分だ。

年末年始も休むことなく練習を続け、自分自身と向き合ってきた。この日は室内練習中でフリー打撃後、グラウンドでノックも受けた。「打撃の方からリズム作って、守備でも走塁でもいいプレーをしたいなと思っている。まずバッティングで存在感を出していきたい」とし、「まずはやっぱり最多安打、ここを1番取りたいと思いますし、最多安打を取るバッターが最近首位打者を取れていないので、その2つが取れたらやっぱり打者としては一流の選手だと思うので、その2つが取れるように今目指してやっています」と目標として具体的なタイトルも挙げた。

今季からは、昨年まで荻野が背負った背番号「0」を付ける。「背番号通り0からのスタートで、自分の色をつけなきゃいけないんで。ここでもう1回自分をしっかり見つめ直して、ベストのシーズンにして、いいスタートを切らないといけない」と意気込む。ゼロにしたい数字を問われると、「余裕でエラーでしょ。そこは間違いないですね」と迷わず即答。「1個1個、丁寧に毎日やることが1番難しいので、それは目指していきたいですね」と力を込めた。