¡¡ÅìµþÅÔ¤Î¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÃÎ»ö¤Ï£µÆü¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£

¡¡£²£°£²£¶Ç¯ÅÙ¤ÎÅö½éÍ½»»°Æ¤Ë½÷À­¤Î¥­¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×»Ù±çºö¤ò¿·¤¿¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ß¡¢¡ÖÆüËÜºÇÂç¤ÎÌ¤³èÍÑ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡×¤È¤·¤Æ¤Î½÷À­¤Î³èÌö¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£·ëº§¡¦»Ò°é¤ÆÀ¯ºö¤â°ú¤­Â³¤­½Å»ë¤¹¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£

¡¡ÅÔ¤Ï£²£³Ç¯ÅÙ¤«¤éÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ¤äµá¿¦Ãæ¤ÎÅÔÆâ½÷À­¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Àµµ¬¸ÛÍÑ¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡Ö¥­¥ã¥ê¥¢¥Á¥§¥ó¥¸»Ù±ç»ö¶È¡×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤­¤¿¡£Ï«Ì³¡¦Ë¡Ì³¤ä¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¡¦Åý·×¤Ê¤É£±£µ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¤òÌµÎÁ¤Ç¼õ¹Ö¤Ç¤­¡¢±þÊç½ñÎà¤ÎÅººï¤äÌÌÀÜÂÐºö¤È¤¤¤Ã¤¿½¢¿¦»Ù±ç¤â¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£

¡¡¾®ÃÓÃÎ»ö¤Ï¡Ö¥­¥ã¥ê¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¤ò´õË¾¤¹¤ë½÷À­¤Ï¡¢¡ÊÀµµ¬¸ÛÍÑ¤È¤·¤Æ¡Ë½¢¿¦¤·¤¿¸å¤â¼«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¶¯¤¤´Ø¿´¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´õË¾¤¹¤ë½÷À­¤ËÀ®Ä¹¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¡¢ÁªÂò»è¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¡£Í½»»¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¡¢¸å²¡¤·¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Àµµ¬¸ÛÍÑ¸å¤Î¥­¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤òÂ¥¤¹·±Îý¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¿·Àß¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£

¡¡ºòÇ¯Ëö¤ËÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç½é¤á¤ÆÀ©Äê¤·¤¿¡Ö¸ÛÍÑ¡¦½¢¶ÈÊ¬Ìî¤Ç¤Î½÷À­³èÌö¿ä¿Ê¾òÎã¡×¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö½÷À­¤¬¼«Ê¬¤ÎÌ´¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¼Ò²ñ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò±þ±ç¤¹¤ë¼Ò²ñ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢½÷À­¤¬¼«¤é¤Î´õË¾¤Ë±þ¤¸¤¿À¸¤­Êý¤òÁªÂò¤Ç¤­¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯Æ¯¤±¤ë´Ä¶­¤ÎÀ°È÷¤â½ÅÍ×¤À¡×¤È²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¤¿¡£

¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆÃ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤­¤¿·ëº§¡¦»Ò°é¤ÆÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÎáÏÂ£¸Ç¯¡¢¡ØÈ¬¡Ù¤ÇËö¹­¤¬¤ê¡¢¹¬¤»¤â¹­¤¬¤ëÆÃÊÌ¤Ê£±Ç¯¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æº§³è¤Ê¤É¤Î¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÅÔÆâ¤ÎºòÇ¯£±¡Á£±£°·î¤Î½ÐÀ¸¿ô¤ÎÂ®ÊóÃÍ¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ£°¡¦£¹¡óÁý¤Î£·Ëü£³£¶£³£²¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢£¹Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡Ö²¼¤²»ß¤Þ¤ê¡×¤ÎÃû¤·¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£

¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö£¸¡×¤ò²£¤Ë¤¹¤ë¤ÈÌµ¸ÂÂç¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¡ç¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÌµ¸ÂÂç¤Î´õË¾¤¬»ý¤Æ¤ë£±Ç¯¤È¤·¤¿¤¤¡£À¤¤ÎÃæ¡¢¥·¥å¥ê¥ó¥¯¡Ê¼ý½Ì¡Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢À®Ä¹¤äº£¸å¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡£³§¤µ¤ó°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÅÔÀ¯¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£