¥¸¥ß¡¼¡¦¥¥ó¥á¥ë¡¢±Ç²è¼ø¾Þ¼°¤ÇÅ·Å¨¥È¥é¥ó¥×¤Î·³»öºîÀï¤ËÈéÆù¡Ö¥Í¥¿¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
È¿¥È¥é¥ó¥×ÇÉ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÊÆ¿Íµ¤»Ê²ñ¼Ô¥¸¥ß¡¼¡¦¥¥ó¥á¥ë¡Ê58¡Ë¤¬¡¢4Æü¤ËÊÆ¥µ¥ó¥¿¥â¥Ë¥«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè31²ó¥¯¥ê¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Á¥ç¥¤¥¹¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¡ÊÊüÁ÷±Ç²èÈãÉ¾²È¶¨²ñ¾Þ¡Ë¤Î¼ø¾Þ¼°¤ÇÅ·Å¨¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ËÈéÆù¤ò¹þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
Ìó500¿Í¤Î±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈãÉ¾²È¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤é¤¬²ÃÌÁ¤¹¤ëÊüÁ÷±Ç²èÈãÉ¾²È¶¨²ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÆ±¾Þ¤Ç¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡Ö¥¸¥ß¡¼¡¦¥¥ó¥á¥ë¡¦¥é¥¤¥Ö¡ª¡×¤¬¥Æ¥ì¥ÓÉôÌç¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£ÊÝ¼é·Ï³èÆ°²È¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯¤µ¤ó¤Î¼Í»¦»ö·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¸À¤ò½ä¤Ã¤Æ¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ë°µÎÏ¤ÇºòÇ¯9·î¤ËÈÖÁÈ¤¬°ì»þµÙ»ß¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¥ó¥á¥ë¤Ï¡¢¡ÖµÓËÜ²È¡¢ÇÐÍ¥¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢ÁÈ¹ç°÷¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ÎÉô²°¤Ë¤¤¤ë»ä¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Â¿¤¯¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥¹¥Ô¡¼¥Á¡£¡Ö¤³¤Î³¹¤ä¤³¤Î¹ñ¤Î¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¤òÅöÁ³¤Î¤³¤È¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£³§¤µ¤ó¤Î¹ÔÆ°¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢²þ¤á¤ÆÈÖÁÈÉüµ¢¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¡¹¤Ë´¶¼Õ¤Î°Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¶¦¤Ë¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¤Î½ÅÍ×À¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÈà¡Ê¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ë¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»ä¤¿¤Á¤Ïº£Ìë¼ê¤Ö¤é¤Ç²È¤Ëµ¢¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£ÂçÅýÎÎ¡¢ËèÆü¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿ô½µ´Ö¤â¤Þ¤¿¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÌÀÆü¤ÎÌë¡¢¤½¤ì¤é¤òÈÖÁÈ¤Ç¥Í¥¿¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¿·Ç¯Áá¡¹¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ø¤Î·³»öºîÀï¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤òÄËÎõ¤ËÈéÆù¤Ã¤¿¡£¡ÊÀéºÐ¹áÆà»Ò¡Ë