ここが変わったら本命？スマホの扱いでわかる男性の「本気サイン」
スマホは生活に密着したツールだからこそ、扱い方に本音がにじみます。「前より自然になった」「急に余裕が出た」と男性のスマホの扱い方に変化を感じたら、それは「本気サイン」なのかもしれません。
スマホより“今の時間”を優先するようになる
男性は本命の女性といるときは、通知が来てもすぐに確認しない、会話が一区切りついてから見るなどの行動が増える傾向があります。「彼女を不安にさせたくない」「彼女と向き合う時間を大切にしたい」という気持ちの表れでしょう。
“隠そうとしない”ことで安心感を育もうとする
スマホを裏返したり、画面を急いで伏せたりすると、本命の女性の不安を招きがち。そのため、男性は本命相手には誤解を生まないような配慮が自然と増えます。画面を見せる・共有する必要はなくても、扱い方がオープンになっていくものです。
SNSの使い方や連絡の仕方が変わる
男性は本命の女性をを優先したい気持ちが強まると、連絡の仕方やSNSの使い方に変化が出ることも。丁寧な返信、誤解の受けないような控えめな発信へと変化していくのは、本命女性との関係を真剣に育てていきたい気持ちのアピールなのです。
スマホの扱い方には恋愛の“本気度”が表れるもの。今回挙げたような変化が見られるなら、きっとあなたのことを大切にしたい意思表示ですよ。 ※本記事の画像は生成AIで作成しています
