気が滅入るな…。男性をうんざりさせる「会話の話題」３選
気になる男性にアプローチしてもなかなか距離が縮まっていかないなら、無意識でしている自分の言動に何か問題があるのかも。
そこで今回は、男性をうんざりさせる「会話の話題」を紹介します。
自慢やリア充アピール
男性に自分をよく見せたくて、つい自慢ともリア充アピールとも取れることを口にしていませんか？
本人としては自分の魅力や長所を伝えているつもりでも、過剰すぎると聞き手の男性に自意識過剰と思われてしまうことがあります。
ネガティブな発言
自分を卑下するような言葉を口にしたり、人の悪口を言ったり、仕事での不満や愚痴をこぼしたりなど、口を開けばネガティブな言葉ばかりという女性も男性からうんざりされる可能性大。
ネガティブな言葉は聞き手の方にも知らず知らずのうちにダメージを与えてしまいますし、気が滅入っていくでしょう。
そういう女性を素直に「守ってあげたい」「支えてあげたい」と思ってくれるような優しい男性はごく稀ですから、基本的にはポジティブな発言を心がけるべきです。
ダメ出し
女性からダメ出しされると、男性としてもあまりいい気はしないもの。
特に仕事のことや性格面に触れられると、男性のプライドを傷つける結果にしかなりません。
また、ダメ出しする際に絶対にやってはいけないのが他の男性を引き合いに出すことで、そうなると男性は聞く耳を持たなくなってしまいます。
気になる男性を振り向かせたいなら、会話時に今回紹介した話題に触れないように意識していきましょうね。
