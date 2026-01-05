座りっぱなしの下腹＆体幹に効く！１日１分【腰まわりが軽くなる】簡単ストレッチ
時間座りっぱなしだと、下腹がぽっこりしてきたり、腰まわりの重だるさが抜けにくくなることがあります。そんな悩みに試したいのが、「腸腰筋」にアプローチする簡単ストレッチ。体幹が目覚め、腰まわりが軽くなる感覚を得やすいのが特徴です。ゆるく続けるだけで、下腹のラインと姿勢の印象が変わり始めます。
軽快な腰まわりへ！「腸腰筋」の簡単ストレッチ
（１）右ひざを立てて左脚をめいっぱい後ろに引いてひざを着き、股関節を床に対して垂直に立てるように背筋を伸ばす
（２）姿勢はそのままに重心を前方に移動させ、左脚の股関節を伸ばして20秒間キープする
▲後ろに引いた左脚の前側を伸ばします。また、重心を移動させるときは“左脚側の股関節を斜め前に寄せていく”イメージで行い、終わったら脚を変えて、反対側も同様に行います
座りっぱなしの毎日だと体の特定の部分しか使わないため、気づけば体型が崩れたり、体の不調が表れたりすることも。ぜひ無理なく続けて、軽快な腰まわりと姿勢改善につなげていきましょう。＜ストレッチ監修：コシバフウタ（トレーナー歴３年）＞
