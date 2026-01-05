休暇明けの顔がしぼんで見える…。仕事始めに効く「大人向けの復活ベースメイク」
休暇明けって「顔がしぼんだ気がする」「肌の影が一気に気になる」などの違和感が出やすいもの。生活リズムの乱れや乾燥の影響で、いつものベースメイクが決まりにくくなるのは自然なことです。そこで今回は、短時間で“仕事始めに恥ずかしくない肌”に立て直す「大人向けの復活ベースメイク」を紹介します。
最初に“血色の下地”でくすみを底上げ
休暇明けは、肌のトーンが落ちてどんより見えがち。最初のステップで意識したいのは、くすみを優しく押し上げる血色の演出です。黄ぐすみが出やすい人はピンク、赤みが気になる日はベージュ寄りのコントロールカラーが好相性。
頬・額・あごに少量を置き、中心から外側へ薄く広げると、スキンケア直後のような柔らかい明るさが戻ります。厚塗りを避け、「透明感だけ支える」意識にとどめるのが成功のポイントです。
ファンデは“塗らない場所”を作ってメリハリを
復活させたい日は、全顔を均一に仕上げない方が立体感が出やすいです。小鼻横の赤み、目の下の影、あご等の気になる部分にだけポイントで重ね、頬の高い位置や額の中央は薄膜ゾーンとして残しましょう。
スポンジで軽く押さえながらなじませると、カバーしたい部分と抜け感を残したい部分のコントラストが生まれ、メリハリのある表情に。最後に必要な場所へだけコンシーラーを少量。“止めたい色だけ消す”意識が、時間のない朝でも鮮度の良い仕上がりにつながります。
“ツヤのポイント置き”で前向きな印象へ
仕上げに、ツヤを狭い範囲で点置きします。頬骨の高い位置、鼻の付け根、上唇の山など、光が自然に当たる場所へ少量だけ。やりすぎないことで、ツヤが“テカリ”に傾くのを防げます。
最後にフェイスミストを軽く吹きかけ、手のひらでそっと包み込んで密着度を上げると、乾きやすい季節でもパサつきにくい質感に整い、日中のくすみも緩和されるはずです。
年末年始の不調が残る時期でも、「血色の下地 → メリハリファンデ → ツヤのポイント置き」の流れを押さえるだけで、連休明け特有の“しぼみ感”を払拭しやすくなります。いち早く自信の持てる表情を取り戻してくださいね。＜text：ミミ＞ ※本記事の画像は生成AIで作成しています
🌼「崩れないのに老けない」冬の大人肌へ。“長時間メイク”をきれいに保つベース設計