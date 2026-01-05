肩こり姿勢だと“痩せにくい”まま。１日１セット【お腹＆二の腕に届く】簡単エクササイズ
肩が前に巻き込み、背中が丸まった“肩こり姿勢”のままだと、お腹や二の腕にうまく力が入らず、運動しても体型変化を実感しづらいもの。そんなときに役立つのが、姿勢を整えながらお腹と二の腕へ同時にアプローチできるピラティスの簡単エクササイズ【スフィンクス】。体の滞りをリセットするきっかけづくりにもなります。
スフィンクス
（１）床にうつ伏せになり、両脚を腰幅に開く
（２）肩の真下にひじをつき、手のひらを正面に向けて開く
▲このときお尻をキュッと締めて、息を吐きながらお腹を薄くします
（３）息を吸いながら手のひらで床をぐっと押して胸を引き上げ、背骨が“なだらかなS字ライン”になっているのを感じながらゆっくり３〜５呼吸（約30秒間）キープする
▲肩甲骨を引き下げ、頭頂部を真上に引き上げていくイメージです
期待する効果をきちんと得るためには、胸を引き上げたときに「あごまで上がってしまわないようにすること」がポイントです。姿勢が整うと、普段の動きでもお腹と二の腕に力が通りやすくなります。呼吸を味方に、無理のない範囲で続けてみてくださいね。＜ピラティス監修：YUKI（インストラクター歴２年）＞
🌼体幹強化で“痩せ体質”に。１日５回【お腹＆二の腕スッキリが叶う】簡単エクササイズ