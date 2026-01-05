【牡羊座】週間タロット占い《来週：2026年1月12日〜1月18日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年1月12日〜1月18日）の【牡羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面以外では周りに馴染むようにします』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
自分の理想を下げて、周囲との調和を取っていくでしょう。自分を抑えておとなしくしていれば、必要とされることも増えるようです。仕事や公の場では自分の感情がコントロールできない時があります。短気にならないように気をつけていくと良いです。
｜恋愛運｜ ★☆☆☆☆
これまで好きだった人や憧れていたシチュエーションに興味がなくなってしまうでしょう。新しく気になる人や気になる関係に目が向いていきます。シングルの方は、流されやすい人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がいつもよりこちらの顔色を気にしています。
｜時期｜
1月12日 金運がアップする ／ 1月17日 アピールをしてしまう
｜ラッキーアイテム｜
傘
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞