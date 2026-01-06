¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛDOBERMAN INFINITY¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ç2026Ç¯¤òËë³«¤±¡£¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇEXILE ATSUSHIÅÐ¾ì¤â
DOBERMAN INFINITY¤¬¡¢2025Ç¯¤òÄù¤á³ç¤ëÂç³¢Æü¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ãDOBERMAN INFINITY COUNTDOWN LIVE 2025 ▷ 2026¡ä¤òÂçºå¡¦¤Ê¤ó¤ÐHatch¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£
¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ï¤³¤ì¤Ç4Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÉ÷Êª»í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï»ý¤ÁÁ°¤Î¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤á¤Ç¤¿¤¤°ìÌë¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
³«±é5Ê¬Á°¤«¤éDJ HAL¤¬¥×¥ì¥¤¤Ç²ñ¾ì¤ò²¹¤á¡¢¥ª¥ó¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ê¤ë¤È¤½¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¾è¤»¤Æ5¿Í¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÀª¤¤¤è¤¯Èô¤Ó½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¡ÖFLAMMABLE¡×¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÅÐ¾ì¤Ë¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¼«ºß¤Ê¥Õ¥í¥¦¤ÈÀú¤ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥í¥¢¤â¥¿¥ª¥ë¤È¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤òÁ´ÎÏ¤Ç¿¶¤Ã¤¿¡£Æ°¤¤â¼¡Âè¤ËÂ·¤¤¡¢Ç®µ¤¤òÁáÂ®¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¡£P-CHO¤¬¡ÖºÇ¹â¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ë¤·¤è¤¦¤¼¡ª¡×¤È¶«¤Ó»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖGatti¡×¤Ç¤âÀª¤¤»ß¤Þ¤é¤º¡¢¥Õ¥í¥¢Á´ÂÎ¤¬Èô¤ÓÄ·¤Í¤Ê¤¬¤é¥Ï¥ó¥º¥¢¥Ã¥×¡£5¿Í¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤òÆ°¤²ó¤ê¡¢¥Õ¥í¥¢¤Î¶ù¡¹¤Þ¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥é¥Ã¥×¤â¥Ñ¥ó¥Á¥é¥¤¥ó¤À¤é¤±¤ÇÁ´°÷¤ËÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¥³¡¼¥ë¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤â¤ä¤ë¤¿¤Ó¤ËÀ¼ÎÌ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Â³¤±¤ÆSWAY¤¬¡ÖÂçºåÄ´»Ò¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«!?¡×¤È¿Ò¤Í¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖScream¡×¡£KAZUKI¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê´Å¤¤²ÎÀ¼¤ÇÍ¶ÏÇ¤·¡¢P-CHO¤¬¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤Ê¤ó¤À¡ª¡×¤ÈÀú¤ë¤È¡¢¥µ¥Ó¤Ï¡ÒWe¡Çre D.I¡Ó¤ÎÂç¹ç¾§¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ç¤âKUBO-C¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¥é¥Ã¥×¡¢GS¤Î¿¿¤ÃÄ¾¤°ÆÍ¤»É¤¹¤è¤¦¤Ê¥é¥Ã¥×¤¬·ä¤Î¤Ê¤¤¶¯¸Ç¤Ê¥°¥ë¡¼¥ô¤òÀ¸¤à¡£¤½¤³¤«¤éÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖTake A Ticket¡×¤Ç¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¸å¡¢´ÅÈþ¤Ç¥á¥í¥¦¤Ê¡ÖThe other story¡×¤ò¤æ¤Ã¤¿¤êÄ°¤«¤»¤ë¡£¶Ê¤Î¥¿¥¤¥×¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â°ìµ¤¤Ë°ú¤¹þ¤à¥Ñ¥ï¡¼¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢³Ð¸ç¤¢¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤¸¤Ã¤¯¤êÅÁ¤ï¤ë¡£»ç¤«¤é¥ª¥ì¥ó¥¸¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾ÈÌÀ¤âÀ¤³¦´Ñ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤³¤ÇMC¤ËÆþ¤ê¡¢SWAY¤¬ÂåÉ½¤·¤ÆÂç»ö¤ÊÂç³¢Æü¤Ë¤³¤ÎÆü¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤·¡¢¡Ö¤³¤³¤«¤é¤Ï¥¢¥¬¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª ½àÈ÷¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤ÈÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç±þ¤¨¤ë¥Õ¥í¥¢¡£¤½¤·¤Æ5¿Í¤Ï2025Ç¯¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£SWAY¤Ï¾ÍèÅª¤Ë47ÅÔÆ»ÉÜ¸©À©ÇÆ¤â¶»¤ËÈë¤á¤Ä¤Ä¡¢¡Öº£Ç¯¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤â¶»¤Ë»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¡×¤È¡ÖWhere we go¡×¤òÈäÏª¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ç²òÊü´¶¤Î¤¢¤ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÍÍ¡¹¤ÊÅÚÃÏ¤Î¶õµ¤¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¿»Ñ¤âÁÛÁü¤Ç¤¤¿¤·¡¢¤³¤Á¤é¤âÎ¹¹ÔÀè¤ÇÄ°¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¶Ê¤À¡£¤³¤Î¾¯¤·¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤«¤é°ìµ¤¤Ë¹âÍÈ´¶¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤Ï¡ÖOH YEAH!!¡×¡£¹ä½À¹ª¤ß¤Ç¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë³Ú¶Ê¤À¤¬¡¢¥Õ¥í¥¢¤ÎÆ°¤¤È¥³¡¼¥ë¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Î¥Î¥ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾ÈÌÀ¤â¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤Ç¡¢¤µ¤¹¤¬Âç³¢Æü¤òDOBERMAN INFINITY¤Ë·ü¤±¤¿¿ÍÃ£¤À¤È´¶¤¸¤¿¡£
¤³¤³¤ÇºÆ¤ÓMC¤ò¶´¤ß¡¢GS¤¬²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ8·î¤ËËÌ³¤Æ»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ãbonchi fes.FURANO 2025¡ä¤Î½Ð±éÁ°Æü¤Ë¡¢ÉÙÎÉÌî¤Î°û¤ß²°¤Ç¶öÁ³DOBERMAN INFINITY¤Î²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤È¼¡¡¹¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¸òÎ®¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ²ñ¾ì¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¡£¤¿¤ÀÍâÆü¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï»Å»ö¤ÇÃÇ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥ª¥Á¡£¥È¡¼¥¯¤ÇÏÂ¤Þ¤»¤Æ¡¢SWAY¤¬¡Ö³§¤µ¤ó¤âº£Ç¯¤Î²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¿´¤òÃÚ¤»¤Ê¤¬¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¡Ö²Æ²½¾Ñ¡×¤òÂ£¤ë¡£³¤¤ä²Ö²Ð¤ä²Æº×¤ê¤¬Ç¾Î¢¤ËÉâ¤«¤Ö¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¤Ê¥Ð¥é¡¼¥É¤Ç²ñ¾ì¤òÀ÷¤á¤ë¤È¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È¡×¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤³¤Î¥Ð¥é¡¼¥É¥ê¥ì¡¼¤Ë¤Ë¤ï¤«¤ËÍ¯¤¯¡£ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤¬¤é¤â¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê°¦¤Î¸ÀÍÕ¤Ï1¿Í1¿Í¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Î¶òÄ¾¤Ë¥ª¥ó¥ê¡¼¥æ¡¼¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬DOBERMAN INFINITY¤¬ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤À¤È´®Ç½¤Ç¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¶Ã¤¤ÏSWAY¤¬¥½¥í¤Ç¥á¥É¥ì¡¼¤ò¡¢Â³¤¤¤ÆKAZUKI¤¬¥½¥í¤Ç¡ÖOneday¡×¤ò¤³¤Î¸å¤ËÈäÏª¤·¤¿¤³¤È¤À¡£SWAY¤Î¥¯¡¼¥ë¤µ¤ÈÍ·¤Ó¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤Ç³Ú¤·¤Þ¤»¡¢KAZUKI¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤Ç¿§µ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¡¼¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤Æ¥Õ¥í¥¢¤ò¿ì¤¤¤·¤ì¤µ¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æ5¿Í¤ËÌá¤ê¡ÖCitylights¡×¤òÂçÀÚ¤Ë²Î¤Ã¤¿¸å¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£Á´À¤³¦¤È·Ò¤¬¤Ã¤¿¾õÂÖ¤òºî¤ê¡ÖÉ¬¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¶Ê¤ò¤É¤¦¤»¤Ê¤é¤³¤³¤Ë¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Î²ÎÀ¼¤â¾è¤»¤ÆÆÏ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¡ÖWe are the one¡×¤Ø¡£¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤ÏDOBERMAN INFINITY¤ÈÂçºå¤Î³§¤µ¤ó¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÂç¹ç¾§¤Ç±þ¤¨¤¿¥Õ¥í¥¢¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¡£ºÇ¸å¤Ï¿Íº¹¤·»Ø¤òÆÍ¤¾å¤²¡¢Á´À¤³¦¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤ò¤¿¤·¤«¤Ë¼¨¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ç´ë²è¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ø¡£¤Þ¤º¡Öº£¡¢²¿»þ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤ÈSWAY¤¬¹ç¿Þ¤ò½Ð¤¹¤È¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×¤¬Íî¤Á¤Æ¸½ºß»þ¹ï¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¥â¥Ë¥¿¡¼¤¬½Ð¸½¡£»þ¹ï¤Ï23»þ30Ê¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯¤¬»Ä¤ê30Ê¬¤Û¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤ÆÁ°²ó¡¢Ç¯±Û¤·¤Î½Ö´Ö¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«ÊÖ¤¹¤ÈP-CHO¤¬Èô¤Ù¤Æ¤ª¤é¤º¡¢»Ø¤âµÕ¤Ç2052Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢º£Ç¯¤â¤½¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·èÄê¡£Èô¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤Ï¤Þ¤¿SNS¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤½¤·¤Æ2025Ç¯¤ò¼Ì¿¿¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ø¡£¤Þ¤ºÀèÆü¡ãEXILE LIVE TOUR 2025 ¡ÈTHE REASON¡É¡ä¤ËÁ°ÂÎÀ©¤ÎDOBERMAN INC¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿»þ¤Î¼Ì¿¿¤ò½Ð¤·¡¢EXILE ATSUSHI¤ÈÂÇ¤Á¾å¤²¤Ç¤³¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥Ö¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤¹¤ë¤È¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡©¡×¤ÈÊÖÅú¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ê¤ó¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËATSUSHI¤¬ÅÐ¾ì¡£³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¶Ã¤¤È´¿À¼¤¬¶Á¤»ß¤Þ¤º¡¢KUBO-C¤¬¡ÖÈ¿±þ¤¬Á´Á³¤Á¤ã¤¦¤ä¤í¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¡£¤½¤·¤Æ¡ÖDOBERMAN INFINITY¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎATSUSHI¤Ç¤¹¡×¤È°§»¢¤¹¤ë¤ÈºÆ¤ÓÂç´¿À¼¡£¤µ¤é¤Ë°ì½ï¤ËÇ¯±Û¤·¡Ê¥¸¥ã¥ó¥×ÉÕ¡Ë¤â¤¹¤ë¤ÈÊ¬¤«¤ê¡¢¥Õ¥í¥¢¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Â³¤¤¤ÆKUBO-C¤¬TikTok¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦KUBO¤Î¥¤¥ó¥È¥íDON¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ø¡£KUBO-C¤¬É¡²Î¤Ç²¿¤Î¶Ê¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤«¤òÅö¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¡ÖRIZING SUN¡×¤òATSUSHI¤¬¡¢¡ÖKi¡¦mi¡¦ni¡¦mu¡¦chu¡×¤òP-CHO¤¬Åö¤Æ¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£¤³¤³¤ÇATSUSHI¤¬¥Ï¥±¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Õ¥í¥¢¤Ë¸þ¤±¤Æ½ÐÂê¡£¾¯¤·¶ìÀï¤¹¤ë¤âÃËÀµÒ¤¬¡Ö¡Ø¤½¤ó¤°¤é¤¤¤Î»ö¤À¤¼¡Ù¡ª¡×¤ÈÀµ²ò¤ò½Ð¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¶Ê¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡ÖÍÙ¤ì¥Ô¥¨¥í¡×¡Ö¥Þ¥ó¥Þ¥ß¡¼¥¢¡ª¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¾ö¤ß³Ý¤±¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¥Þ¥ó¥Þ¥ß¡¼¥¢¡ª¡×¤Î¡Ò½ª¤ï¤ê¤è¤±¤ê¤ã¤¢ Á´¤Æ¤¬¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡Ó¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Î¶Ê¤Ë¤·¤«Ä°¤³¤¨¤º¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥µ¥Ü¤é¤ºÁ´°÷¤Ç¥é¥¤¥Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¶Ê¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤Á¤ç¤¦¤É2025Ç¯¤Ï»Ä¤ê60ÉÃ¤Ë¡£ATSUSHI¤âºÆ¤Ó½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢KAZUKI¤ÈÆ±¤¸¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¾å¤¬¤ê¸ª¤òÁÈ¤à¡£¤½¤·¤Æ¾¯¤·¤º¤ÄÉÃ¿ô¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢Á´°÷¤Ç¥â¥Ë¥¿¡¼¸«¤Ê¤¬¤é¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡ª0¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¶â¶ä¤Î»æ¥Æ¡¼¥×¤¬°ìÌÌ¤ËÈ¯¼Í¤µ¤ì¡¢Èó¾ï¤ËÆø¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç2026Ç¯¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£²þ¤á¤ÆATSUSHI¤Ï¡ÖÎÉ¤¤¶Ê²Î¤¦¤è¤Í¡ª¡×¤È»¿¼¤òÁ÷¤ê¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬´î¤Ó¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£LDH¤È¤·¤Æ¤â2026Ç¯¤Ï¡ÈLDH PERFECT YEAR¡É¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤º¤³¤ÎÂçºå¤ÏÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£ºÇ¸å¤ËATSUSHI¤Ï¥É¡¼¥Ù¥ë¤È¤Î20Ç¯Íè¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª ¥É¡¼¥Ù¥ë°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ëÄÌ¤ê¡¢¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤Î»þ´Ö¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤³¤È¤Ë°ÂÅÈ¤·¤¿5¿Í¡£¤½¤·¤ÆSWAY¤¬¡Ö¤³¤³¤«¤é¥é¥¤¥Ö»Ï¤á¤Ç¤¹¤Í¡£°ìÈ¯¥¢¥²¤Þ¤»¤ó¡©MAX¤ÇÁû¤®¤¿¤¤¤Ç¤·¤ç¡© 2026Ç¯¤Ë¥É¡¼¥Ù¥ë¤Ï¤É¤ì¤À¤±¥ä¥Ð¤¤¤«¸«¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¡Ö100¡ó¡×¤Ç2026Ç¯¤òËë³«¤±¤ë¡£¡Ö²¶¤¿¤Á¤¬DOBERMAN INFINITY¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÃúÇ«¤ÊSWAY¤Î°§»¢¤Ë¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤Ë²¿¤«¤ò¤â¤¿¤é¤¹¼«¿®¤ÎÉ½¤ì¤À¤í¤¦¡£¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥Ý¤Ê¥Ó¡¼¥È¤È¡Ò¤½¤ì¤Ê¡Ó¤Î¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤Ç²ñ¾ì¤Î°ìÂÎ´¶¤Ï¸Â³¦ÆÍÇË¡£¤³¤³¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤È¤Ï¤ªÊÌ¤ì¤·¡¢´Ö¤¬¶õ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡ÖJUMP AROUND¡ç¡×¤Ïµ×¡¹¤Ë¤È¤¤¤¦ÏÓÁÈ¤ß¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¶ÊÌ¾ÄÌ¤êÈô¤ÓÄ·¤Í¤ë¥Õ¥í¥¢¡£¶²¤é¤¯¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï2026Ç¯¤ÏÃÏ¾å¤è¤ê¶õÃæ¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤Î¤Û¤¦¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤È¤³¤Î5¿Í¤Î¥¹¥¿¥ß¥Ê¤Ï¡ç¡ÊÌµ¸Â¡Ë¤«¡©¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÌöÆ°´¶¤ÈÀ¼ÎÌ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖSAY YEAH‼︎¡×¡ÖSUPER BALL¡×¡ÖDO PARTY¡×¤Î¥á¥É¥ì¡¼¤Ç¤ÎÍÉ¤é¤¹¤ÏÍÙ¤ë¤Ï²Î¤¦¤Ï¤·¤ã¤¬¤ó¤Ç¤«¤éÄ·¤Ö¤Ï¤ÎÇ®µ¤¤Ï²Æ¥ì¥Ù¥ë¡£2026Ç¯¿·Ç¯¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÆüËÜ¤ÇºÇ¤âÁá¤¯²Æ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¤Î¤ÏÂçºå¤ÎÆñÇÈ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö¸µµ¤¤Ê»ÒÃ£¤À¡ª ¹¥¤¤À¤Í¡Á¤ß¤ó¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÎMC¤Ø¡£1¿Í¤º¤Äº£Æü¤Î´¶¼Õ¤È2026Ç¯¤ÎÊúÉé¤ä¥Æ¡¼¥Þ¤òÏÃ¤¹¡£
P-CHO¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÀú¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¸å¡Ö¥É¡¼¥Ù¥ë¡¢¾Ç¤é¤·¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²¶¤é¤¬Âç¹¥¤¤Ê³§¤µ¤ó¤Î¤³¤ÈÎ¢ÀÚ¤ë¤³¤ÈÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡ª ¤Þ¤¿¤¤¤Ã¤Ñ¤¤²ñ¤¨¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢2026Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¡¢GS¤Ï¡ÖºÙ¤¯Ä¹¤¯¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤¤¤¤«¤é1Æü¤Ç¤âÄ¹¤¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬ºÇ¶¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¤³¤ÈËÜÅö¤ËÃç´Ö¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÄ¹¤¤ËÅÏ¤ê¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¡¢KAZUKI¤ÏÈà¤é¤·¤¤ÆÈÆÃ¤Ê´¶À¤âÅÁ¤¨¤Ä¤Ä¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¡Ö¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢µ×¡¹¤Ë¥É¡¼¥Ù¥ë¤ÇÄ¹¤¯²Î¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡ª º£Ç¯¤â²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡¼¡ª¡×¡¢KUBO-C¤Ï¥Õ¥í¥¢¤ÎKUBO¥³¡¼¥ëÅù¤È¤â¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡Öº£ÆüÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡© Íè¤Æ¤Ê¤¤Í§Ã£¤¤¤ë¤è¤Í¡© ¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤¦¤Æ¤ä¤ì¤è¡£¤ªÁ°¤á¤Ã¤Á¤ãÂ»¤·¤Æ¤ë¤¾¤È¡ª ¤Î¤êÊÛ»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¤Î¤êÊÛ¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤ÇÌÙ¤±¤â¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤¡¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¤¤í¤¤¤í»ö¾ð¤¢¤Ã¤ÆË»¤·¤¤¤±¤É¤Í¡£¤¿¤À¥É¡¼¥Ù¥ë¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×
SWAY¤Ï¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤äº£Ç¯¤Ç40Âå¤Ë¤Ê¤ë¥È¡¼¥¯¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ö2026Ç¯¤â¤¤¤Ä¤â¤ÎÄÌ¤ê¡¢¤³¤ÎÃç´Ö¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤¿¤À10¼þÇ¯¤Î»þ¤Ë¸À¤Ã¤¿ÉðÆ»´Û¤ä¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Î¤³¤È¤Ï¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö°ú¤Â³¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¶Ê¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀÎ¤Î¶Ê¤â°¦¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¤¶Ê¤â°¦¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤Î´é¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¶Ê¤âºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Ö²þ¤á¤Æå«¤ò¿¼¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤È¡¡¡Ö6-six-¡×¤Ø¡£Í¥¤·¤¤¥Ð¥é¡¼¥É¤òÁ´°÷¤Ç²Î¤¦¡£Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£»þ¤ÎÎ®¤ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¿§êô¤»¤Ê¤¤å«¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç¼Â²È¤Î¤è¤¦¤Ê°Â¿´´¶¤È¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤ÏºÇ¿·¶Ê¤Ç¡Ö2026Ç¯¤Î¥É¡¼¥Ù¥ë¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¶Ê¡×¤È¤¤¤¦¡ÖProud¡×¡£¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤Î¤Ï¶öÁ³¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢1Êâ1Êâ¿®¤¸¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¤«¤é¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ÈProud¡É¤â¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¤½¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤ÎÇØÃæ¤òÍ¥¤·¤¯²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë²¹¤«¤Ê¥¨¡¼¥ë¥½¥ó¥°¡£2026Ç¯¡¢¶»¤òÄ¥¤Ã¤ÆÀ¸¤¤è¤¦¡ª¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¼«Á³¤ÈÍ¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¶Ê¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤âº£Ç¯¤â¿É¤¤»þ¤ÏÍè¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Ç¤âºÇ¸å¤Ë¡ÖÉ¬¤º¤Þ¤¿²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª²¶¤é¤â¥Ä¥¢¡¼¤¬¹µ¤¨¤Æ¤ë¤Ï¤º¤À¤«¤é¡×¤ÈDOBERMAN INFINITY¤Ï¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤¿¤·¡¢°ì½ï¤Ë¥¿¥ª¥ë¤â·Ç¤²¤¿Ãç´Ö¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËÂô»³¤¤¤ë¡£¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢¤Þ¤¿°ì½ï¤ËÇ¯Ëö¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ëÆü¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¡£
