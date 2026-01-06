橋本マナミ、5歳息子とスキー満喫 地元帰省ショットに「美しいママ」「お子さん嬉しそう」の声
【モデルプレス＝2026/01/06】女優の橋本マナミが1月4日、自身のInstagramを更新。長男とのスキー場での写真を披露し、反響が寄せられている。
【写真】41歳美人女優「美しいママ」山形で息子とスキー満喫
◆橋本マナミ、5歳息子とのスキーショット披露
橋本は「年始は実家山形で過ごしました」「5歳の息子を初めてのスキーに連れて行き、私が親にやってもらったように足の間に挟んで一緒に滑りました」と報告。スキー場でスキー板に乗った橋本と息子の2ショット写真などを投稿している。
◆橋本マナミの投稿に反響
この投稿に「素敵なお正月」「美しいママ」「お子さんもママと一緒で嬉しそう」「ニット帽似合ってる」などとコメントが集まっている。
橋本は2019年に一般男性と結婚。2020年に第1子男児を出産し、2024年に第2子女児を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】