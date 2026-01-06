鈴木奈々“小顔に見える”新ヘア披露「大人の魅力増した」「真似したい」絶賛の声
【モデルプレス＝2026/01/06】タレントの鈴木奈々が1月4日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露し、反響が寄せられている。
【写真】37歳タレント「たるみやエラを目立たなく」小顔に見える新ヘア披露
鈴木は「newヘアー レイヤー入れました」とつづり、美容院での鏡越しのショットを投稿。レイヤーの入ったヘアスタイルは「フェイスラインをカバーしてたるみやエラを目立たなくし小顔に見せてくれます」とこだわりを記している。
鈴木の投稿に「格好いい」「小顔スタイル素敵」「大人の魅力増した」「真似したい」「似合ってる」「可愛すぎ」などと絶賛の声が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】37歳タレント「たるみやエラを目立たなく」小顔に見える新ヘア披露
◆鈴木奈々「小顔に見せて」くれるヘアスタイル披露
鈴木は「newヘアー レイヤー入れました」とつづり、美容院での鏡越しのショットを投稿。レイヤーの入ったヘアスタイルは「フェイスラインをカバーしてたるみやエラを目立たなくし小顔に見せてくれます」とこだわりを記している。
◆鈴木奈々の投稿に反響
鈴木の投稿に「格好いい」「小顔スタイル素敵」「大人の魅力増した」「真似したい」「似合ってる」「可愛すぎ」などと絶賛の声が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】