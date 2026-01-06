元フジアナ・渡邊渚、年末年始はトルコ満喫 絶景に「生きていてよかったなーと感動」
元フジテレビアナウンサーでタレント・渡邊渚が6日にインスタグラムを更新。年末年始を過ごしたトルコでのオフショットを公開した。
【写真】元フジアナ・渡邊渚が「スタイル抜群」、圧倒的に美しい“水着姿”も（12枚）
2023年7月に体調不良で入院し、2024年8月にフジテレビを退社した渡邊。同年10月からタレントとしての活動を再開し、PTSD（心的外傷後ストレス障害）を公表した。
今年1月29日にはフォトエッセイ『透明を満たす』（講談社）を発売。6月25日には自身初の写真集『水平線』（集英社）を、9月1日にはその完全未公開カットで制作したデジタル写真集『Re：水平線』（集英社）を発売しており、抜群のスタイルにも注目が集まっている。
そんな渡邊が「クリスマス前から年始にかけて、トルコで過ごしました」と投稿したのは旅先で撮影されたオフショット。複数公開された写真には、ニットキャップとファーブルゾンを身に付けた彼女が絶景を楽しむ様子が収められている。
また、旅を振り返り「トルコはイスラム教徒が大半なのでクリスマスはあまり関係なく、年末年始も基本的にお店がやっていて、過ごしやすかったです！」「絶景をこの目で見られて、生きていてよかったなーと感動する毎日。学生時代、自分とは全く縁のない場所として、世界史の授業でポーッと聞いていた場所に来られて、肉眼で見られたことが幸せでした」とつづった。
引用：「渡邊渚」インスタグラム（@watanabenagisa_）
【写真】元フジアナ・渡邊渚が「スタイル抜群」、圧倒的に美しい“水着姿”も（12枚）
2023年7月に体調不良で入院し、2024年8月にフジテレビを退社した渡邊。同年10月からタレントとしての活動を再開し、PTSD（心的外傷後ストレス障害）を公表した。
今年1月29日にはフォトエッセイ『透明を満たす』（講談社）を発売。6月25日には自身初の写真集『水平線』（集英社）を、9月1日にはその完全未公開カットで制作したデジタル写真集『Re：水平線』（集英社）を発売しており、抜群のスタイルにも注目が集まっている。
また、旅を振り返り「トルコはイスラム教徒が大半なのでクリスマスはあまり関係なく、年末年始も基本的にお店がやっていて、過ごしやすかったです！」「絶景をこの目で見られて、生きていてよかったなーと感動する毎日。学生時代、自分とは全く縁のない場所として、世界史の授業でポーッと聞いていた場所に来られて、肉眼で見られたことが幸せでした」とつづった。
引用：「渡邊渚」インスタグラム（@watanabenagisa_）