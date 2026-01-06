¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ûvistlip¡¢2026Ç¯Âè°ìÃÆ¥·¥ó¥°¥ë¡ØUNLOCKED¡Ù¤¬¹ð¤²¤¿²òÊü¤Ø¤Î¾Ú¡Öº£¡¢²¶¤¿¤Á¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡×
vistlip¤¬2026Ç¯1·î7Æü¡¢¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖUNLOCKED¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£2025Ç¯8·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎÁ°¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBET¡×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼»þ¡¢ÃÒ(Vo)¤Ï¡Öº£¡¢vistlip¤Ï¤¤¤¤»þ´ü¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¡¢Àª¤¤¤òÁý¤·¤Æ2025Ç¯¤ò¶î¤±È´¤±¤¿vistlip¤¬¡¢2026Ç¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¤È¤â¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ØUNLOCKED¡Ù¤À¡£
ÀÚ¤Ê¤¤¥á¥í¥Ç¥£¤ÈåÌÌ©¤Ê¥Ð¥ó¥É¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤¬Íí¤à¡ÖCode Number¡×¤«¤é¡¢¥Ø¥ô¥£¤«¤Ä¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥ô¤Ê¥â¡¼¥É¤Ë¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¡ÖBedtime Story¡×¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ½ö¾ðÅª¤Ê¥Ð¥é¡¼¥É¡ÖPrincipal¡×¤Þ¤Ç¡¢vistlip¤ÎÀ¤³¦¤ò¤µ¤é¤Ë²¡¤·¹¤²¤ëÂ¿ºÌ¤Ê³Ú¶Ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£3¶Ê¤È¤â2025Ç¯10·î¤«¤é11·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¥Ä¥¢¡¼¡ãvistlip ONE MAN TOUR 2025 [CODE:SIX] -Unlocked-¡ä¤ÇÀè¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢²»¸»²½¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤ä¤Ï¤êvistlip¤Î²»³Ú¤Ï¡¢²Î»ì¤ä±éÁÕ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê³ú¤ßÄù¤á¡¢¥Ð¥ó¥É¤È1ÂÐ1¤Ç´®Ç½¤·¤Æ¤³¤½¤Î¤â¤Î¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Îºî»ì¤ò¼ê³Ý¤±¤¿ÃÒ¤È¤¹¤Ù¤Æ¤Îºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿Tohya(Dr)¤ËÀ©ºîÈëÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢·ëÀ®20¼þÇ¯¤ò¸«¿ø¤¨¤ëvistlip¤Î¸½ºßÃÏ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¢£¥¦¥í¥Ü¥í¥¹¤ÎÎØ¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¥¤¥á¡¼¥¸
¢£¶Ê¤â²Î»ì¤â¤¹¤Ù¤Æ²òÊü¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë
¨¡¨¡¡ãvistlip ONE MAN TOUR 2025 [CODE:SIX] -Unlocked-¡ä¤Ï¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËÀè¤¬¤±¤Æ¿·¶Ê¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ä©ÀïÅª¤Ê¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼ê±þ¤¨¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£
ÃÒ¡§¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥ô¤ÎÆâÍÆ¤â¤Ç¤¹¤·¡¢¥á¥¤¥¯¤È¤«¤Ë¤â¿·Á¯¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ²Î¤¦¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¤¤È´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¤â¤È¤â¤È¥é¥¤¥ô¤ÇÀè¤Ë±éÁÕ¤¹¤ëÁÛÄê¤Ç¿·¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÃÒ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤·¤Æ¡ãUNLOCKED¡ä¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤â»È¤¤¤¿¤¯¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é¥Ä¥¢¡¼¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÆâÍÆ¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤òÀè¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿·Á¯¤Êºî¤êÊý¤Ç¤·¤¿¡£
Tohya¡§vistlip¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤»î¤ß¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤½¤â¤½¤â¥é¥¤¥ô¤ÇÀè¤Ë¿·¶Ê¤ò¤ä¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ì¤òµÕ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¡¢»öÁ°¤Ë¡Ö¿·¶Ê¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£Í½ÁÛ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤«¡¢½é²ó¤«¤é°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯¥Î¥Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡2025Ç¯¤Ë¡ÖBET¡×¤ò¥é¥¤¥ô½éÈäÏª¤·¤¿»þ¤Ï¡¢¡Ö¿·¶Ê¤Ð¤«¤êÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´ûÂ¸¶Ê¤ÎÊý¤¬µÕ¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤¬Á°²ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡£
Tohya¡§¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£²ó¤Ï¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤ä¤ë¶Ê¤¬¤Á¤ã¤ó¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿·¶Ê¤â´ûÂ¸¶Ê¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
ÃÒ¡§¤Ï¤Ï¤Ï¡£¿·¶Ê¤ò¥é¥¤¥ô¤ÇÀè¤Ë¤ä¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Íè¤¿¿Í¤·¤«Ä°¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥ß¥¢´¶¤¬¤¢¤ë¤·¡¢²¿¤è¤ê¤À¤ó¤À¤ó¤ß¤ó¤Ê¤¬¥Î¥ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÌÌÇò¤¯¤Æ¡£¥ê¥ê¡¼¥¹¸å¤Ï¤â¤Ã¤È°ìÂÎ´¶¤¬½Ð¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤ó¤À¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÆÃÎã¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤â¤ä¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð²Î»ì¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¤¿¤·¤«¤Ë¡¢ÃÒ¤µ¤ó¤Î²Î»ì¤ÏºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤È¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£
ÃÒ¡§¤À¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¡ÖÁá¤¯²Î»ì¤òÆÉ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¾å¤¬¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖBedtime Story¡×¤Ï¡¢ËÍ¤È¤·¤Æ¤ÏÀïØË¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ë¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¯Ä°¤³¤¨¤¿¤é¤·¤¯¤Æ¡£¥é¥¤¥ô¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦²ò¼á¤ò¤·¤¿¤¢¤È¡¢¤¤¤¶²Î»ì¤¬ÆÏ¤¤¤¿»þ¤Ë¤É¤¦»×¤¦¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ç¤Ã¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÁÛÁü¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢¤½¤³¤â´Þ¤á¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤½¤â¤½¤â¡ÈUNLOCKED¡É¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÃÒ¡§¡ÖBET¡×¤Ç¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡ÈOUROBOROS¡É(½ª¤ï¤ê¤â»Ï¤Þ¤ê¤â¤Ê¤¤±ß´Ä¾õ)¤«¤éÏ¢ÁÛ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¡ÈÎØ¡É¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥í¥´¤Ï¡¢¡ÈUNLOCKED¡É¤ÎO¤ÈC¤ò¥á¥Ó¥¦¥¹¤ÎÎØ¤Î¤è¤¦¤Ë½Å¤Í¤Ä¤Ä¡¢°ìÉô³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¶Ê¤Î²Î»ì¤â¤¹¤Ù¤Æ¡È²òÊü¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¶Ê¤Î¿§¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê´ÑÅÀ¤Î¡È²òÊü¡É¤ò½ñ¤±¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡º£²ó3¶Ê¤È¤âTohya¤µ¤ó¤Îºî¶Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢Áª¶Ê²ñ¤ò·Ð¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
ÃÒ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Ã±½ã¤Ëº£²ó¤ÏTohya¤Î¶Ê¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Tohya¡§¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¡ÖCode Number¡×°Ê³°¤ÏÃÒ¤µ¤ó¤Î¤ªÆ³¤¤Î¤â¤È¤Ëºî¤Ã¤¿¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºÇ½é¤«¤é¼«Ê¬¤Ç¤³¤Î3¼ïÎà¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á´Éô¤¤¤¤¤Í¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤ÈÆÀ°Õµ¤¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡Á°²ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÃÒ¤µ¤ó¤¬¡Ö¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÏTohya¤À¤±¡×¤È¶Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Tohya¡§¤½¤³¤Ë±þ¤¨¤Æ¤³¤½¤ÎËÍ¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£
¨¡¨¡¤Ç¤Ï¡¢1¶Ê¤º¤Ä¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡ÖCode Number¡×¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¥¨¥¤¥È¥Ó¡¼¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ý¥¹¥È¥í¥Ã¥¯É÷¤Î¥®¥¿¡¼¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
ÃÒ¡§¤½¤Î¥®¥¿¡¼¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤âTohya¤¬ºÇ½é¤«¤éÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°ºÎÍÑ¤Ç¤·¤¿¡£¥é¥¤¥ô¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¤¥ó¥È¥í¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢B¥á¥í¤ä¥½¥í¸å¤È¤«1¶Ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¥ê¥Õ¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£
Tohya¡§¤³¤Î¶Ê¤À¤±¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥·¥ó¥°¥ë¤ÎAÌÌ¤ò°Õ¼±¤·¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ºî¶Ê¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡ã[CODE:SIX]¥Ä¥¢¡¼¡ä¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥¹¥Ñ¥¤¤â¤Î¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¶Ê¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Ê¤¬¤é¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤¤¤¤¶Ê¤Ç¡¢¥Ó¡¼¥È¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÕ»¤Ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶Ê¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡È[CODE:SIX] SECRET MISSION¡É¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó»²²Ã·¿¤ÎÈëÌ©Ç¤Ì³¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥Ñ¥¤¤È¤«¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·Ï¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Tohya¡§¶Ê¼«ÂÎ¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¡ÈTHE¥¹¥Ñ¥¤¡É¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥é¥¤¥ô¤äMV¤Î´¶¤¸¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡²Î»ì¤â¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¹¥Ñ¥¤±Ç²è¤ò»×¤ï¤»¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÒ¡§¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ã¤Ý¤¤Í×ÁÇ¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¿±Ç²è¤Ê¤É¤ò¤¤¤í¤¤¤íÆ¬¤ËÉâ¤«¤Ù¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤Ã¤¸À¤Ã¤¿¤È¤ª¤ê¡¢¡È²òÊü¡É¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤·¤Æ¡¢ÁÈ¿¥¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤òÍí¤á¤Æ¤ß¤¿¤ê¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÍ·¤Ó¤ÎÉôÊ¬¤Ç¡£¡Èº£¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ËÄù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¶ì¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤ò¤è¤¯¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤éÊ¹¤¯¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÇû¤ê¤«¤é¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë²òÊü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤«¤ò½ñ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£Ä°¤¤¤¿¿Í¤Ë¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÁÛÁü¤µ¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ÇÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
ÃÒ¡§º£¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤Æ¡¢»ëÅÀ¤òÊÑ¤¨¤Æ¹â¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¸«¤¿¤é¤¹¤´¤¯¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¡¢¡È¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤ä¤á¤Á¤Þ¤¨¡É¤È¤«¡¢¡È¤É¤³¤Ë¤À¤Ã¤Æ·¯¤Ï¹Ô¤±¤ë¤ó¤À¤è¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢ÀÎ¤«¤é¡È¥¢¥¤¥ª¥é¥¤¥È¡É¤È¡È¥é¥¤¥ª¥é¥¤¥È¡É¤ò²Î»ì¤ÎÃæ¤Ë»È¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¨¡¨¡Î¾Êý¤È¤â¡¢Å·Á³ÀÐ¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤¹¤Í¡£
ÃÒ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÀÐ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆæ¤á¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¡£º£²ó¤¦¤Þ¤¯¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀÐ¤Î°ÕÌ£¤ò¿Í´ÖÌÏÍÍ¤ÈÍí¤á¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡Tohya¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î²Î»ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Tohya¡§¤·¤Ã¤«¤ê¸ÀÍÕÍ·¤Ó¤âÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÇÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¤¤¤í¤ó¤Ê»ëÅÀ¤«¤é½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡£Ä°¤¤¤¿¿Í¤äÄ°¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ò¼á¤¬ÊÑ¤ï¤ëºî¤êÊý¤Ï¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºî¶Ê¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤À¤±¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¶Ê¤«¤é¤³¤ó¤Ê¤ËÀ¤³¦´Ñ¤ò¹¤²¤é¤ì¤ë¤ó¤À!?¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ËÍ¤é¤ÎÃæ¤Î¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ïº²¤¬
¢£¤¦¤º¤¯¶Ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë
¨¡¨¡¡ÖBedtime Story¡×¤â¡¢¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤È¥Ø¥ô¥£¤Ê³Ú¶Ê¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖCode Number¡×°Ê³°¤ÏÃÒ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Ø¥ô¥£¤Ê¶Ê¤È¤¤¤¦¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Tohya¡§¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÖCode Number¡×¤È¡ÖPrincipal¡×¤¬·èÄê¤·¤Æ¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤¢¤È1½µ´Ö¤¯¤é¤¤¤Î»þ¤Ë¡¢ÃÒ¤µ¤ó¤«¤é¡Ö1¶ÊÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤Æ¡£¡Ö¥é¥¤¥ô¤Ç»È¤¨¤½¤¦¤Ê·ã¤·¤¤¶Ê¤¬¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤â¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡È¤¿¤·¤«¤Ë¤Í¡É¤È»×¤Ã¤Æºî¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢·ë¹½¥®¥ê¥®¥ê¤Ë¤Ç¤¤¿°ìÈÖ¿·¤·¤¤¶Ê¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÏÉáÃÊ¡¢¼«Ê¬¤Çºî¤ê»Ï¤á¤¿¤é¥é¥¤¥ô¤Î¤³¤È¤Ï°ìÃ¶Ìµ»ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥é¥¤¥ô¤Ç»È¤¨¤ë¶Ê¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥¯¥»¤ä·è¤Þ¤Ã¤¿¥Î¥ê¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÌÇò¤ß¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡£¤À¤«¤é¡¢¥é¥¤¥ô¤Ç±Ç¤¨¤½¤¦¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ä¥ê¥º¥à¤ò»È¤¤¤Ä¤Ä¡¢ËÍ¤Ê¤ê¤ÎÌÌÇò¤ß¤ò¹þ¤á¤Æ²¿¶Ê¤«ºî¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ÖBedtime Story¡×¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¤Ê¥à¡¼¥É¤«¤é¥Ø¥ô¥£¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯Î®¤ì¤¬¥é¥¤¥ô¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
Tohya¡§¤½¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤¢¤ê¤¤Çºî¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£´ñÌ¯¤Ê²»¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ·ã¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¼êË¡¤Ç¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤â¤¦¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¨¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤¢¤È¡¢¥é¥¤¥ô¤Ç½éÈäÏª¤¹¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢½é¸«¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤â¥Î¥ì¤ë¥Ð¥¿¡¼¥ó¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÒ¡§2024Ç¯¤Ë¡ÖB.N.S.¡×¤È¤¤¤¦¥Ø¥ô¥£¤Ê¶Ê¤ò½Ð¤·¤¿»þ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤¹¤´¤¯¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡£vistlip¤Î¤½¤¦¤¤¤¦Ï©Àþ¤â¤·¤Ã¤«¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¶Ê¤ò½ñ¤±¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êTohya¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ãæ¤Ç¤â¡ÖBedtime Story¡×¤Ï°ì²óÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Éâ¤«¤ó¤À¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤¸¤ã¤ó¡ª¤È¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë¤Ê¤ë°ÊÁ°¤Î¡¢ËÍ¤é¤ÎÃæ¤Î¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ïº²¤¬¤¦¤º¤¯¶Ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡ÈËÍ¤é¤âË½¤ì¤¿¤¤¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë³Ú¶Ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ø¥ô¥£¤Ë¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇË½¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤¬¥·¥ó¥°¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÃÒ¡§¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥ê¥ê¡¼¥¹ºîÉÊ²¿Ëç¤«¤Ë1¶ÊÆþ¤Ã¤Æ¤¿¤ê¡¢Æþ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âº£¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¤é3¶ÊÌÜ¤¢¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âº£²ó¤Ï¡¢¤â¤·¥Ð¥ó¥É¤ÎÊý¸þÀÅª¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ´ü¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤é1¶ÊÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤¯¤é¤¤¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤»¤á¤Æ2¶ÊÌÜ¤À¤è¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¨¡¨¡º£¤Îvistlip¤é¤·¤µ¤È¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¹¥¤¤Ê¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¤é¤·¤µ¤¬¥Ð¥Á¥Ã¤È¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÒ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¼ÂºÝ¡¢¥é¥¤¥ô¤Ç¤â¤Ð¤Ã¤Á¤ê±Ç¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤â³Ú¤·¤á¤ë¤·¡¢²¶¤¿¤Á¤â¡È¤¤¿¡¼¡ª¡É¤È¤¤¤¦¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤ë¶Ê¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¥É¥é¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
Tohya¡§¥Ð¥ó¥ÉÂ¦¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¥Î¥Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÅöÁ³Ä°¤¤¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤â¥Î¥ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥É¥é¥à¤â´ðËÜÅª¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â²æËý¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢°ìÈÖA¥á¥í¤ÏÇÜ¤ÎÆ¬ÂÇ¤Á¤ß¤¿¤¤¤Ê·ã¤·¤¤¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡¢¤³¤³¤À¤±¤Ïµö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£½éÈäÏª¤¬¥é¥¤¥ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ä¤³¤·¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤È½é¸«¤ÇÍý²ò¤µ¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆþ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¨¡¨¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Î¢¤Ç¥·¥ã¥¦¥È¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ï³¤¤µ¤ó¡©
Tohya¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÃÒ¡§¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Õ¤é¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥·¥ã¥¦¥ÈÆþ¤ì¤¿¤¤¡©¡×¤Ã¤Æ¿Ö¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤Ã¤Æ¡£³¤¤¬¥·¥ã¥¦¥È¤·¤Æ¤ë¤Î¤ò¡¢Tohya¤È°ì½ï¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡²Î»ì¤Î¤Û¤¦¤Ï¡¢¡ÖCode Number¡×¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦³ÑÅÙ¤«¤é¤Î²òÊü¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¸½¼Â¤«¤éÏ¢¤ìµî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÃÒ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£vistlip¤ÎÃæ¤Ç²ò¼á¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢ËÍ¤é¤¬Ï¢¤ìµî¤ëÂ¦¤È¤âÆÉ¤á¤ë¤·¡¢¤â¤Á¤í¤óÌ¿¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¼Â¤ò¸À¤¦¤È¡¢ËÍ¤¬»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë¹¥¤¤À¤Ã¤¿³¨ËÜ¡Ø¤Í¤Ê¤¤¤³¤À¤ì¤À¡Ù¤È½Å¤Í¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Ç¤âÂç¹¥¤¤Ç¡¢¤À¤«¤é¡ÖBedtime Story¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤·¤Æ¡£Âç¿Í¤Î³¨ËÜ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤³¤Î¶Ê¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ·¤ó¤¸¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤È¤â¤È¥°¥í¥Æ¥¹¥¯ÂÑÀ¤Î¤¢¤ë¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡£
¨¡¨¡¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¥é¥¤¥ô¤ÇÄ°¤¤¤ÆÍ¥¤·¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È¡Ø¤¢¤¡¡¢»à¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¡Ù¤½¤ó¤ÊÆü¤Ï¤³¤Ê¤¤¡£ËÍ¤¬¤½¤¦¤µ¤»¤Ê¤¤¤«¤é¡É¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÃÒ¡§¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¥Ð¥ó¥É¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ø·¸¤ä¡¢¥é¥¤¥ô²ñ¾ì¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤¦Ä°¤³¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤âÀµ²ò¤Ç¡¢´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤Î¶Ê¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿Í¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤Æ¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡£
¨¡¨¡¤½¤·¤Æ¡¢lipperÈ×¼ýÏ¿¤Î¡ÖPrincipal¡×¤Ï¡¢¥Ô¥¢¥Î¤È¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤¬Èþ¤·¤¤¥ß¥É¥ë¥Ð¥é¡¼¥É¡£¤³¤Î¶Ê¤ÏÃÒ¤µ¤ó¤«¤é¤É¤ó¤Ê¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬¡©
ÃÒ¡§¶ÊÄ´¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¶Ê¤ò½ñ¤¯¤¦¤¨¤Ç¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë±Ç²è¤ò¸«¤Æ»É¤µ¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤ò²»¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢¤È¡£Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î±Ç²è¼«ÂÎ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢»É¤µ¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤ò²»¤Ë¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¤Ã¤ÆÅê¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ÌÌÇò¤¤¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Tohya¤µ¤ó¤Ïºî¶Ê¤Ë¤É¤¦¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Tohya¡§¤³¤Î¶Ê¼«ÂÎ¤Ï¡¢¤½¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤ëÁ°¤Ë¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÊÌ¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤Æºî¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î»þ¤Ï¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¥Ô¥¢¥Î¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¶Ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤ÆËÍ¤Ê¤ê¤Î²ò¼á¤òÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£ºî¤Ã¤ÆÁ÷¤Ã¤¿¤é¡Ö¤³¤ì¤Ï°ã¤¦¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¼¡¤Ë¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¶Ê¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
Tohya¡§¡È¤Þ¤¿Æñ¤·¤¤¤³¤È¸À¤¦¤Ê¡É¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º¤½¤Î±Ç²è¤ò´Ñ¤Þ¤·¤Æ¡£±Ç²è¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ò¤È¸À¤Ç¤ÏÉ½¤»¤Ê¤¤¡¢Ê£»¨¤Ê¤ó¤À¤±¤É¶Ú¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶¯¤µ¡Ä¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡£¤·¤Ä¤³¤¤¤¯¤é¤¤°ìËÜÄ´»Ò¤Î¥á¥í¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤Ë¤·¤Æ¡¢ÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¶õµ¤¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤¬¶Ê¤Î´Î¤È¤Ê¤ëÉôÊ¬¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¶Ê¤Ï¤¹¤°¤ËÉâ¤«¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
Tohya¡§´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÆñ¤·¤µ¤Ï´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¶Êºî¤ê¼«ÂÎ¤ÏÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ÃÒ¡§µ¤»ý¤Á¤ä¾ð·Ê¤«¤é¶Ê¤òºî¤ë¤Ã¤Æ¡¢°ìÈÖ¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ã¤Ý¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥¹¥È¤òºî¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¤¹¤´¤¯¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ô¤À¤·¡¢¥¢¡¼¥È¤À¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢Tohya¤â¤½¤í¤½¤í¤½¤ÎÃÊ³¬¤Ë¤¤¤³¤¦¤«¡¢¤È¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Ò¤ÈÈé¤â¤Õ¤¿Èé¤âÇí¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤Ê¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¡È¤Ç¤¤¿¤¸¤ã¤ó¡ª¡É¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£²¶¤Ï¤¿¤À¸À¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
Tohya¡§¤¿¤À¡¢±Ç²è¤Ã¤ÆÀäÂÐ¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤È¤Ï°ã¤¦¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¤â¤Î¤òÄÏ¤Þ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ë¹½¤¨¤Æ´Ñ¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£µÕ¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«´¶¾ð°ÜÆþ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¥¼¥í¤Î¾õÂÖ¤Ç´Ñ¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÒ¡§¤Ï¤Ï¤Ï¡ª
¨¡¨¡²Î»ì¤Ï¡¢¶Ê¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤«¤é»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
ÃÒ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ×¡¹¤Ë²æ¤ò½Ð¤·¤Æ½ñ¤¤¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¤Î³ëÆ£¤ä¡¢¤³¤¦¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÁÛ¡¢¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â´Ó¤¤¿¤¤ÉôÊ¬¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤òµÍ¤á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ËÁÆ¬¤Ë¡È¥¹¥Þ¥Û¤òÄÌ¤·¤¿²Ã¹©¸å¤ÎÀ¤³¦¡£¡É¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢²Ã¹©¤·¤ÆÇÉ¼ê¤Ë±é½Ð¤Ç¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤È´é¤òÉÕ¤¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é²Ú¤ä¤«¤Ë¾þ¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë·Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¤À¤«¤é¤³¤½¶ì¤·¤¤¤³¤È¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÈË»¤·¤¤¡É¤È¤«¡ÈÂçÊÑ¤À¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤Ç¤Ï²Ú¤ä¤«¤ËÌ¥¤»¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä°Ê¾å¡¢åºÎï¤ÊÌ´¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê»Ñ¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¡¢Î¾Êý¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÃÒ¡§¤¦¤ó¡£¤À¤«¤é¡¢²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ëÆü¤¬Íè¤¿¤é¡¢¤â¤¦¾¡¤Á¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£³Ú¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê¥ä¥Ä¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦´êË¾¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤µ¤Ê¤®¤¬±©²½¤¹¤ëÄ¾Á°¤Î¾õÂÖ¤Î¤è¤¦¤Ê
¢£¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê°ìÇ¯¤Ë
¨¡¨¡¤½¤·¤Æ¡¢MAVERICK STORE¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡¢ÃÒ¤µ¤ó°Ê³°¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¼«Ê¬¤¬ºî¶Ê¤·¤¿¶Ê¤ò²Î¤Ã¤¿²»¸»¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHESEUS¡Ù¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼»þ¤Ë¡¢Tohya¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¡ÖParallax Pancakes¡×¤ò²Î¤Ã¤¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤¤¤Ä¤«½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤â¤·¤«¤·¤Æ¤½¤ì¤Ç¤¹¤«¡©
Tohya¡§¤¤¤ä¡¢Ï¿¤êÄ¾¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬½Ð¤ë¤Ò¤È¤Ä¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡£ÃÒ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²Î¤òÄ°¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡£
ÃÒ¡§¤ß¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢°ìÀ¸·üÌ¿²Î¤Ã¤Æ¤Æ¡£ÊÌ¤Ë¾å¤«¤éÌÜÀþ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢Ã±½ã¤Ë²Ä°¦¤¯¤Æ¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Tohya¡§¤Ï¤Ï¤Ï¡ª¡Ä¡ÄËÍ¤Ï¤â¤¦¡¢¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¥«¥é¥ª¥±¹Ô¤¯¤Î¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£
ÃÒ¡§Èá´ÑÅª¤¹¤®¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Tohya¡§¤¤¤ä¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Þ¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢²Î¤¨¤ëÂ¦¤Î¿Í´Ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤âÏ¿¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤Þ¤¢¤Ò¤É¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡ª ¼«Ê¬¤Ë¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¤·¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ÀµÄ¾Èá¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£µÕ¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¥ª¥±¼«ÂÎ¤Ï°ì½ï¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ÈÃÒ¤µ¤ó¤Î²Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¤¡ª¡É¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÒ¤µ¤ó¤È¤Î°ã¤¤¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È¡ØTHESEUS¡Ù¤òÄ°¤Ä¾¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÍ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ï°ì²ó¼ª¤òÄÌ¤·¤¿¤éÉõ°õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¤Ï¤Ï¡£¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤òÏ¿²»¤·¤ÆÄ°¤¯¤È¡¢ÁÛÁü¤ÈÁ´Á³°ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Tohya¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Î²»¸»¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥ë¥ë¥«¥ó¤ÎÆà½ï¤¯¤ó¤¬¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Æ¡£³¤¤¯¤ó¤¬Àè¤ËÏ¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³¤¤¯¤ó¤Î²Î¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¡¢ÉáÃÊ¥é¥¤¥ô¤Ç¤â²Î¤Ã¤Æ¤ë¤«¤éÀ¼½Ð¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ã¤ÆË«¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡È¤Þ¤¢¡¢²¶¤â½Ð¤ë¤±¤É¤Í¡É¤ÈÆâ¿´»×¤¤¤Ê¤¬¤é²Î¤Ã¤Æ¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤ËLINE¤Ç¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¿¤è¤ê²Î¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¡Á¡ª¡×¤Ã¤Æ·Ú¤¯´¶ÁÛ¤òÁ÷¤Ã¤¿¤é¡¢Æà½ï¤¯¤ó¤«¤é¡Ö¥Ü¡¼¥«¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤è¡×¤ÈÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¡Ä¡Ä¡É¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÃÒ¡§¤Ï¤Ï¤Ï¡ª
¨¡¨¡¤½¤³¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Tohya¡§Èà¤ÏÁÇÄ¾¤Ç±³¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È½ý¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦¥«¥é¥ª¥±¹Ô¤¯¤Î¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÃÒ¡§¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¥«¥é¥ª¥±¤Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£²¶¤Î´¶ÁÛ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Àá¡¹¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬¤Á¤ç¤Ã¤Èyasu (Acid Black Cherry / Janne Da Arc)¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀÎ¤«¤é¹¥¤¤Ê¤À¤±¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¶¤ÏÄ°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
Tohya¡§±Æ¶Á¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤ÇÄ°¤¯²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¡Ä¡Ä¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¤³¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ç2026Ç¯¤ÎËë¤ò³«¤±¤Æ¡¢1·î¤Ë¤ÏTohya¤µ¤ó¤ÈÃÒ¤µ¤ó¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥é¥¤¥ô¡¢2·î¤Ë¤Ï¥Ý¥Ã¥×¥µ¥¤¥É¤È¥é¥¦¥É¥µ¥¤¥É¤Ë¤ï¤±¤Æ2days¥é¥¤¥ô¤ò¹Ô¤¦¡ãvistlip ONE MAN LIVE¡ÎPOP OKAME & LOUD OGRE¡Ï¡ä¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ÃÒ¡§¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Í×¤ÏÀáÊ¬¤ÎÆ¦¤Þ¤¤Ç¤¹¤Í¡£°ÊÁ°¤â¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥é¥¤¥ô¥Ï¥¦¥¹¤Ç¥¬¥Á¤ÎÆ¦¤Þ¤¤ò¤·¤¿¤é¸åÊÒÉÕ¤±¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÏÂÐºö¤òÎý¤Ã¤ÆÎ×¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¦¤Ï¤Þ¤¤Þ¤¹¡ª
Tohya¡§¤â¤Á¤í¤ó¡¢Á°¤â¤Ã¤Æ¥é¥¤¥ô¥Ï¥¦¥¹Â¦¤Ëµö²Ä¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÃÒ¡§¤¢¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤ÎÎ¢¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÆ¦¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¹á¤Ð¤·¤¤Æ÷¤¤¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Ý¥Ã¥×¤È¥é¥¦¥É¤ËÊ¬¤±¤ë¥é¥¤¥ô¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÉáÃÊÄ°¤±¤Ê¤¤¶Ê¤¬Ä°¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Ï·ëÀ®19¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢2026Ç¯¤Ï¤É¤ó¤Êvistlip¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
Tohya¡§19¼þÇ¯¤È¤Ê¤ë¤È¡¢20¼þÇ¯¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¶õµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£20¼þÇ¯¤Ø¤ÎÁÔÂç¤Ê½àÈ÷´ü´Ö¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤È¤Ï¤¤¤¨ÊÌ¤ËÂÆ§¤ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤vistlip¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤Ê¤®¤¬±©²½¤¹¤ëÄ¾Á°¤Î¾õÂÖ¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÃÒ¡§´Ä¶Åª¤Ë¤â¤è¤¦¤ä¤¯¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Èº£¡¢²¶¤¿¤Á¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤³¤ì¤À¡É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤âÄÏ¤á¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é19¼þÇ¯¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¼¡¡¹¼Â¸½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯´ü´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÆü¥Á¥ã¥Ã¥ÈGPT¤ÇÀê¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¡È1¡Á2½µ´Ö°ÊÆâ¤ËÆ°¤¤Ê¤µ¤¤¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Tohya¡§¤Ï¤Ï¤Ï¤Ï¡£
ÃÒ¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤Ê¡ª¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢2026Ç¯¤Ï¤É¤ó¤É¤óÆ°¤¤¤Æ¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÄ©Àï¤ä·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ20¼þÇ¯¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¤¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¤¬·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ý¸åÆ£´²»Ò
¢£¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖUNLOCKED¡×
2026Ç¯1·î7ÆüÈ¯Çä
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§http://vistlip.lnk.to/unlocked
¡Úvister (CD+DVD)¡Û
DCCA-1164¡Á1165¡¡3,300±ß(ÀÇ¹þ)
½é²óÉõÆþÆÃÅµ¡§¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É(Á´10¼ï¥é¥ó¥À¥à)
¢§CD¼ýÏ¿¶Ê
1 Code Number
2 Bedtime Story
¢§DVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡ÖCode Number¡×MusicVideo
¡ÖCode Number¡×MusicVideo Making
¡Úlipper (CD Only)¡Û
DCCA-1166¡¡2,200±ß(ÀÇ¹þ)
½é²óÉõÆþÆÃÅµ¡§¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É(Á´10¼ï¥é¥ó¥À¥à)
¢§CD¼ýÏ¿¶Ê
1 Code Number
2 Bedtime Story
3 Principal
¡ÚMAVERICK STORE¸ÂÄêÈ× (2CD / ¥¹¥é¥¤¥À¡¼¥±¡¼¥¹»ÅÍÍ)¡Û
DCCA-1162¡Á1163¡¡3,850±ß(ÀÇ¹þ)
¢§CD¡§Disc1¼ýÏ¿¶Ê
1 Code Number
2 Bedtime Story
¢§CD¡§Disc2¼ýÏ¿¶Ê
1 Fafrotzkies (Yuh Vocal Version)
2 Matrioshka (³¤ Vocal Version)
3 Fairy God Mother (ÎÜ°Ë Vocal Version)
4 Parallax Pancakes (Tohya Vocal Version)
Í½Ìó¼õÉÕ¡§https://www.maverick-stores.com/vistlip/
¢£¡ÖUNLOCKED¡×vister / lipper¹ØÆþ¼ÔÂÐ¾ÝInstore Event
1·î7Æü(¿å)¡¡¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥ÉÃÓÂÞÅ¹ Å¹Æâ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹
¢£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ ¢¨¾ÜºÙ¸åÆüÈ¯É½
1·î11Æü(Æü)
1·î17Æü(ÅÚ)
1·î18Æü(Æü)
1·î24Æü(ÅÚ)
1·î31Æü(ÅÚ)
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ
¢£¡ãThe Write: Jack¡Çs Crimson Room¡ä
1·î12Æü(·î/½Ë)¡¡Åìµþ¡¦Veats Shibuya
https://www.vistlip.com/posts/ticket/ctqdki
¢£¡ãvistlip ONE MAN LIVE¡ÎPOP OKAME & LOUD OGRE¡Ï¡ä
¢§POP OKAME
2·î2Æü(·î)¡¡Åìµþ¡¦SHIBUYA PLEASURE PLEASURE
¢§LOUD OGRE
2·î3Æü(²Ð)¡¡Åìµþ¡¦SHIBUYA PLEASURE PLEASURE
¾ÜºÙ¡§https://www.vistlip.com/posts/ticket/cubwzx
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡vistlip ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡vistlip ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTwitter
¢¡vistlip ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëLINE
¢¡vistlip ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡vistlip ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëFC¡ÖV.I.P. LiST¡×¥µ¥¤¥È