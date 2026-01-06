2025年（1月〜11月）、文春オンラインで反響の大きかった記事ベスト5を発表します。皇室部門の第2位は、こちら！（初公開日 2025/06/30）。

6月29日、秋篠宮ご夫妻は35回目の結婚記念日を迎えられた。当時、兄に先立つ形で紀子さまと結婚された秋篠宮さま。皇太子さま（当時）の結婚をめぐっては、どのような形で国民やメディアからの関心が高まっていったのか。名古屋大学大学院人文学研究科准教授の河西秀哉氏による『皇室とメディア』（新潮選書）より一部を抜粋して紹介する。（全2回の2回目／前編より続く）



1993年6月9日、結婚パレードでの皇太子さま（当時）と雅子さま ©JMPA

結婚相手を再び「旧貴族」に戻そうとする動き

秋篠宮より前に結婚が話題となっていたのは、長男の徳仁皇太子であった。彼の結婚問題は昭和の時期より報道が始まっていた。その最初期の記事が、徳仁親王が17歳のときの1977年に発表された、ジャーナリストの青山太郎による「浩宮の花嫁競争がもう始まった」である。青山はこのなかで、青年になった徳仁親王の人気が高まっており、「将来の妃殿下選びの最初の段階」を迎えていると指摘する。とはいえ、具体的に何か宮内庁内の動きを記しているというよりは、徳仁親王がそうした年齢に達したことから、準備が開始されるであろうとする文章であった。その意味では、父親の明仁皇太子のときの結婚報道の端緒とほとんど変わらないものであったと言える。この青山の文章の特徴はそこから話を発展させ、学習院の卒業生会である常磐（ときわ）会と聖心のそれにあたる聖心会との対立（彼はそれを「旧貴族と新貴族の戦い」と表現する）、さらに常磐会員の巻き返しを描いていることである。明仁皇太子と美智子妃の結婚によって、それまでの「権威」としての天皇制は変化を遂げ、新しい象徴天皇制へと生まれ変わったはずであった。しかし、旧来の勢力である学習院からは揺り戻しのような動きがあり、それが徳仁親王の結婚相手を再び「旧貴族」に戻そうとする動きだと青山は論じる。一方で彼は、「時代は本当に大きく変った」とも述べ、こうした狙いはうまくいかないであろうことを匂わせた。

「要するにもう、学習院か聖心かというような、そんな時代じゃないんですネ」

このように昭和の時期、徳仁親王の結婚報道は、「権威」に戻るか否かという点が一つの焦点となった。たとえば翌年に『週刊新潮』は常磐会が了解できる候補者として、三井家の女性が最有力にあがっていると報じる。「権威」が揺り戻しているとする見方である。さらに1980年には、『週刊文春』が「元華族対民間の戦い」との見出しを掲げ、徳仁親王の結婚が「権威」をめぐる争いになっていることを読者に示す。さらに『週刊新潮』は翌年にも、そうした問題がある一方で、皇太子夫妻が積極的に選考に取り組んでいることを紹介している。『週刊ポスト』は、元華族出身の評論家酒井美意子の「要するにもう、学習院か聖心かというような、そんな時代じゃないんですネ」という声を紹介しつつ、しかしそうした新しさにふさわしい結婚相手が見つかるのかといった論調の記事を掲載している。こうした記事は、基本的には象徴天皇制には新しい風が必要であり、そのためにも徳仁親王の結婚相手はそうした「人間」としてのあり方、言い換えれば後の「開かれた皇室」を先取りする結婚が必要だという考え方があった。しかし同時に、「権威」からの揺り戻しがあるだろうという見方も提示する。そこには、「権威」と「人間」との対立を「消費」する態度が存在していたと言えるだろうか。「ソッとしておいてやりたいが、マスコミとしては……。ゴメンナサイ」と結ばれた週刊誌の記事があったように、将来の天皇になる徳仁親王の結婚相手が誰になるのかは、メディア、特に週刊誌などの雑誌にとっては格好の「消費」の対象となった。

イギリスご留学中に「宮内庁が選考を進めている」との報道

その後も、候補として具体的な女性の名前があげられつつ、選考が進んでいると報じる雑誌記事は相次いだ。しかし、徳仁親王が1983年よりイギリスへ留学すると、その報道はやや落ち着くことになる。とはいえ、まったく無くなったわけではなかった。この間に宮内庁が選考を進めているとして、「“浩宮お妃班”を作り、お妃探しに専念し始めた」新聞社があることを『週刊新潮』は報じている。メディアは、ミッチー・ブームのときと同じように徳仁親王の結婚相手を見つけるべく、動いていたのである。

1985年に徳仁親王が留学を終え、日本に帰国すると、メディアの動きは活発になる。帰国前から、この問題について、再び記事が複数出始める。そのうち、ジャーナリストの大谷新生は、徳仁親王のイギリス留学が結婚相手の条件を変化させたと論じている。具体的には、大谷は「ご両親殿下の交友関係か旧皇族、旧華族の周辺の可能性が強い。家柄や身上調査がすみやかに進むからである」としつつ、「イギリス留学以来、浩宮様が自分の意見を披瀝できるような女性を好まれるようになっている」と書いた。つまり、家柄のような「権威」とは異なる新しい女性のあり方が徳仁親王の結婚相手には求められるとしたのである。とはいえ、必ずしもまったくの普通の女性とも考えられてはおらず、「皇族や旧華族と血縁関係を作った財界の一部」である「新貴族と呼ばれる階層」が相手になると大谷は見た。これまでのような「権威」ではないものの、ある程度の家格を有する存在であることが徳仁親王の結婚相手の選考をめぐる報道の根底にあり、求められていた象徴天皇制の姿ではないだろうか。この後も、結婚相手をめぐる報道は継続していく。

小和田雅子さんは「指折りの才女」「旧華族の出身でも財界人の令嬢でもない」

そして1988年、外務省勤務の小和田雅子の名前が、有力候補として女性週刊誌に登場する。「旧華族の出身でも財界人の令嬢でもない」彼女の名前の浮上は、前述した意識があったなかで、驚くべきものだったと思われる。これまで報道されてきた候補とは「いささか趣が異なる。とにかく日本でも指折りの才女といっても差し支えない」という評価は、1986年に施行された男女雇用機会均等法に象徴されるような新しい女性の代表としての姿を示した。「権威」ではない、「人間」としての徳仁親王の結婚を人々に予感させたのである。ただしこのときは、二人は結婚までには至らなかった。

（河西 秀哉／Webオリジナル（外部転載））