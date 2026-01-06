乃木坂46五百城茉央、艶やな迎春グラビア披露 振り袖姿で『週刊SPA!』初登場
アイドルグループ・乃木坂46の五百城茉央が、6日発売の『週刊SPA!』1月13日・20日新春合併号の表紙に登場した。
【写真】20歳の美しさ！艶やな迎春グラビアを披露した五百城茉央
五百城が、振袖姿で同誌に初登場。二十歳の集いを迎え、さらなる飛躍が期待される注目メンバーが、2026年の始まりを艶やかに彩る。鮮やかに華やかに、迎春グラビア6Pが収録されている。
五百城は兵庫県出身。22年、乃木坂46の5期生として加入。1st写真集『未来の作り方』（小学館）が発売中。乃木坂46の最新シングル「ビリヤニ」に収録された「純粋とは何か？」ではセンターを務めた。また、乃木坂46 5thアルバム『My respect』が14日に発売される。
同号ではそのほか、佐野なぎさ、あまつまりならも登場する。
