２、３日に行われた第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）では、各チームの次代を担う下級生も躍動した。

４区で大型ルーキーが留学生の持つ区間記録に迫れば、最終１０区では１年目は苦しんだ２年生が好走を見せ、優勝のゴールテープを切った。次回以降の活躍も期待されるスター候補を紹介する。

無我夢中、うっかりコースミス

ゴール後に倒れ込む選手も珍しくない山道を登り切り、国学院大５区の高石樹（いつき）（１年）は「あんまりきつくなかった」と言ってのけた。

初優勝を目指すチームが前回大会まで苦戦していた区間。１秒でも早くたすきを渡そうとしてくれた先輩たちの思いを背に走り出した。衝撃的な快走を見せた青学大の黒田朝日（４年）に抜かれても、「ただただ楽しく走っていた」。夢中なあまりゴール直前の曲がり角を直進してしまうミスもあったが、１時間１０分５秒で区間４位。１年生では歴代最速の記録だった。

高知・高知工高時代の走りを見てほれ込んだ前田康弘監督に誘われ、国学院大を選んだ。指揮官が評価したのは、「きつくなった時に踏ん張れる」粘り強さだ。

レース後は黒田に大いに刺激を受けた様子で「あれが理想のエース。自分も信頼に応えられるような選手になりたい」。明るい笑顔で高い目標を語った。（百瀬翔一郎）