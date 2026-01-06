6日（火） 日本海側では夕方にかけて積雪が増えるでしょう。北風が冷たく真冬の寒さになりそうです。

＜6日（火）の天気＞

冬型の気圧配置や上空の寒気の影響で、日本海側では広く雪が降っています。雪の降り積もっているところでは、交通障害や屋根からの落雪にお気をつけください。午後は西から冬型がゆるみ、雪のエリアは次第に狭まる見込みです。山陰や北陸では徐々に日差しが戻り、夕方以降は北日本でも雪のやむところが多くなりそうです。

一方、太平洋側では引き続き晴れますが、北風が強まって寒くなるでしょう。空気の乾燥も進むため、火の元には十分注意してください。また、南海上の前線がのびる沖縄はぐずついた天気が続く見込みです。

＜予想最高気温（前日差）＞

前日より低いところが多く、全国的に真冬の寒さになりそうです。北風が吹いて、余計に寒く感じられるでしょう。札幌 -4℃（＋1）、仙台 4℃（-2）、新潟 5℃（＋2）、東京 11℃（-2）、名古屋 9℃（-2）、大阪 10℃（-3）、鳥取 8℃（-3）、高知 13℃（±0）、福岡 12℃（＋1）。

＜週間予報＞

■西日本・沖縄

山陰では断続的に雪が降る見込みです。そのほかは太平洋側を中心に晴れて寒い日が多くなりそうです。12日（月）〜13日（火）は極寒となり、福岡や鹿児島でも雪が降るかもしれません。沖縄は9日（金）にかけて、ぐずついた天気と真冬並みの寒さが続くでしょう。

■北日本・東日本日本海側は断続的に雪が強まり、8日（木）と3連休は荒れた天気になるおそれがあります。冬晴れが続く関東や東海は9日（金）にかけて真冬の寒さ。10日（土）は少し寒さが和らぎますが、3連休後半は再び厳しい風冷えとなりそうです。