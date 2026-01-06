寒い朝に欲しい！外出時にさりげなく温まれる防寒ギア3選【あったかギア＆グルメ最前線】

【あったかギア＆グルメ最前線】

一気に冬到来。そこで寒さに負けず快適に過ごすために必要な“あったかギア＆グルメ”を、「家電・日用品」「ファッション」「冬グルメ」の3パートに分けてご紹介。これで冬準備は万全だ。

＊ ＊ ＊

＜Part 1＞

家電・日用品

まずは生活の基盤作りに不可欠な「家電・日用品」からチェックしていこう。第一に重視すべき点は、暖房・保温・防寒といった“あったか”機能性。ここに挙げるどれかひとつを手に入れるだけでも生活のQOLアップ必至！

【外出時の防寒ギア】

室内で過ごす際にも防寒性・保温性は必要だが、それ以上に重要度が増すのが外出時。とはいえウェアやシューズならいざ知らず、それ以外の防寒ギアが周囲から丸見えというのもスマートではない。となれば見えない部分に取り入れるのが正解だろう。腰に巻いたり、ポケットに入れたり、シューズ内に敷いたりと、周囲に気付かれることなく温めてくれる便利ギアで、日々の生活をさりげなく快適に。

1.“ヒートループ温熱技術”と近赤外線で肌の奥からじんわり温める

マイトレックス

「CORE WARMER AIR」（5500円）

肩や腰はもちろん、冷えやすいお腹や太ももにも使える万能温活アイテム。貼るタイプではないため何度でも使うことが可能。オフィスや外出時、リモートワーク中の“ながら”温活にもピッタリです！（マイトレックス PR担当 滝川紫萌さん）

服に挟むだけで瞬時に身体を温め、肩・首のコリや寝付きの悪さといった悩みの根本原因のひとつ“体の緊張”にアプローチ。気候や体調に合わせて3段階の温度設定が可能で、使用は簡単2アクション。

▲61gの軽量設計と肌に触れても滑らかな肌触りが特長。使用時はトップスの首元やボトムスの腰に引っ掛けるだけ

▲遠赤外線の約12倍の浸透率を持ち、数秒で温め可能。じんわりとしたぬくもりが装着箇所を中心に広がっていき、身体全体がポカポカに

2. もっと長く、もっとあたたかく、エコな充電式カイロ

LOWYA

「充電式 電気カイロ［PROモデル］」（2990円）

お客様からは「“電源を入れて5秒で暖かくなる”と記載があり、正直疑っていましたが、本当に5秒で暖かくなりビックリしました」という嬉しいお声もいただいております！（LOWYA 広報担当者）

人気モデルが機能向上でパワーアップ。既存モデルでは4〜8時間だった使用時間が6〜10時間に。設定温度も＋3℃上昇。バッテリー残量と温度が同時にわかるディスプレイ表示で使いやすさも向上。

▲使用時以外はモバイルバッテリーとしても使えるので、いざという時の備えとしてバッグに入れて持ち歩くのもアリだ

▲服のポケットの中にスルリと忍び込ませることができるほどにコンパクト。約190gでまさしく手のひらサイズ

3. 好みのサイズに切って、シューズに挿し込むだけで即ホット

コロンブス

「ホットインソール」（男性用・女性用：770円、子ども用：550円）

発熱ナノ加工で吸湿効果を高め、足元をあたたかく保ちます。耐久性が高いというお客様からのお声も頂戴しており、両面の使用が可能ですので長期間使うことができ経済的です（コロンブス 広報担当）

発熱ナノ加工高機能素材を使用した冬用の防寒インソール。ウール繊維に親水性化合物をナノレベルで結合、分子構造そのものを変化させることにより発熱＆吸湿効果を高めている。1足分（2枚入り）。

▲使用する際は、希望サイズのガイドラインに沿ってハサミやカッターなどでカットするだけ。不器用な人でもこれなら簡単

※2025年12月5日発売「GoodsPress」1月2月合併号93ページの記事をもとに構成しています

＜取材・文／NOHOHON-PRODUCTION＞

