ゴールデンレトリバーさんの愛らしい一幕が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で50万1000回再生を突破し、「表情最高ｗｗ」「声出して笑った」「テンションだだ下がりで草」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：どうしても『雨の日の散歩』に行きたくない大型犬→わかりやすすぎる『まさかの抗議方法』】

雨の日の散歩が大嫌い！？

TikTokアカウント「923_hk」の投稿主さんは、『ハンク』くん、『フク』ちゃん、『さく』ちゃんの賑やかな日常を紹介しています。今回登場するのは、末っ子のさくちゃん。ゴールデンレトリバーの女の子です。

この日、投稿主さんは、さくちゃんをお散歩に誘いました。しかし、さくちゃんはあまり気が乗らない様子…。実は、外は雨が降っていたのです。さくちゃんは、雨の日にお散歩に行くことが嫌いなのでした。

投稿主さんの誘いの声から耳を塞ぐように、扉に顔を突っ込んで知らんぷりをするさくちゃん…。視線を合わせず口角をぎゅっと結んだ表情は、まるで「外行きたくない…」と駄々をこねているよう。様子がおかしいさくちゃんを、フクちゃんが心配そうに見守ります。

切り替えの速さに爆笑♪

かわいすぎる抗議方法でお散歩を回避しようとしたさくちゃんですが、しばらくすると、ついに心を決めた模様。投稿主さんがリードを引くと、さっきまでの抵抗が嘘のような素早さで走り出したそうです。その切り替えの速さに、思わず笑ってしまいます…♪

雨に濡れないため、さくちゃんはレインコートを着用していました。フードを被って顔だけ出すという、チャーミングな風貌に惹きつけられる人もいたよう。しょんぼりした姿も、あっという間に腹をくくってしまうところも、とってもかわいいさくちゃんなのでした。

この投稿には、「切り替え速くて笑った」「雨の日会社に行きたくないと同じか」「哀愁漂う背中⋯可愛い」など、多くのコメントが寄せられています。

風変わりな水遊び

別の日には、さくちゃんが水遊びする姿も紹介されています。よく晴れた日、庭でシャワーをかけてもらっていたというさくちゃん。しかし、さくちゃんの水遊びはちょっぴり変わっていました。

さくちゃんは、顔面からシャワーを受けるようにして遊んでいたのです。シャワーの水圧は強く、その勢いに思わず目をつむってしまうことも…。ときには、そのまま口を開けて水を飲もうとすることもあったそうです。雨嫌いなのにシャワーは大歓迎なさくちゃんでした♪

TikTokアカウント「923_hk」には、他にも3匹の可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「923_hk」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。