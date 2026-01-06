ABEMAは次世代アニメクリエイターとともにオリジナルアニメ作品の創出を目指す新プロジェクト「Project PRISMation（プロジェクト プリズメーション）」を始動することを発表した。

このプロジェクトでは、個人や少数精鋭のチームでアニメーション作品を発信しているクリエイターと、オリジナルアニメのパイロットフィルムの共作に取り組み、クリエイティブをサポートしていく。

初代参加クリエイターは、ビビッドな色使いやダークでポップな世界観が人気を誇るタイを拠点に活動するクリエイターのZemyata、武蔵野美術大学映像学科卒のメンバーを中心に結成されたアニメーション制作集団・うぐいす工房、そしてRaPisとTusの2人からなるベトナム在住のクリエイターユニット・rapitusの3組だ。

Zemyataとうぐいす工房とはオリジナルアニメのパイロットフィルムを、rapitusとはショート動画での話題作『Gluttomy』に関する新規映像を共作した。3作品は、1月16日以降3週連続で「ABEMA」と「Project PRISMation」公式SNSにて公開される。

プロジェクトは、毎年さまざまなクリエイターとの共作に取り組むほか、5月頃より国内外からの企画公募も新たに開始予定だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）