ラネットのMVNOサービス「BIC SIM」では、年始のシーズンにあわせてさまざまなキャンペーンを実施している。新規契約や他社からの乗り換え（MNP転入）でBIC SIMを申し込むと、端末の割引やデータ容量の増量、月額料金の割引などの特典が受けられる。

店舗限定、端末割引やポイント進呈

SIMフリーiPhone/Android割引

ビックカメラなど全国のBIC SIM取扱店舗で、他社からの乗り換え（MNP転入）で対象プランを申し込むと、店頭のSIMフリーiPhoneやAndroid端末が最大1万3200円割引で購入できる。キャンペーンの終了日は未定。

対象プランは、ギガプランの音声SIM/音声eSIMの5～55ギガ。同様の特典は、契約者または利用者それぞれの契約日から6カ月間で1回限りの適用となる。また、後述のポイント還元特典との重畳適用はできない。

1万ポイント還元

ビックカメラなど全国のBIC SIM取扱店舗で、MNP転入により対象プランを申し込むと、ビックポイントが1万ポイント進呈される。キャンペーンの終了日は未定。

対象プランは、ギガプランの音声SIM/音声eSIMの5～55ギガ。先述の端末割引特典との重畳適用はできない。

月額料金割引やギガ増量

月額料金割引

新規契約またはMNP転入により、対象プランを申し込むと、月額料金が3カ月間、最大900円割引される。キャンペーンの終了日は未定。

対象プランと特典は、ギガプラン音声SIM/音声eSIMの5ギガと10ギガプランが月額150円割引、15ギガプランは月額900円割引。利用開始月の割引は、月額料金の日割り分を上限に満額適用される。

音声SIMデータ増量

新規契約またはMNP転入により、対象プランを申し込むと、データ容量が3カ月間、10ギガ分増量される。キャンペーンの終了日は未定。

対象プランは、ギガプラン音声SIM/音声eSIMの15～55ギガのプラン。利用開始月の特典は、日割りで進呈される。

通話定額オプション割引

新規契約またはMNP転入により、ギガプランの音声SIM/音声eSIMと通話定額オプションを同時に申し込むと、最大3カ月間、通話定額オプションの月額料金が0円となる。キャンペーンの終了日は未定。

対象のオプションは、「通話定額5分+」（月額500円）、「通話定額10分+」（月額700円）、「かけ放題+」（月額1400円）。

eSIM初期費用割引

1月21日までの期間中、BIC SIMのWebサイトから、ギガプランの音声eSIMまたはデータeSIMを新規契約し、回線の利用を開始すると、初期費用（3300円）が1100円割引される。

利用開始がキャンペーン期間外となっても、期間内に申し込んでいれば割引が適用される。なお、別途SIMプロファイル発行手数料（音声eSIM タイプDが433.4円、音声eSIM タイプAとデータeSIMが220円）が必要。