山形市の４０代男性が去年９月、インスタグラムで株式に関する広告をクリックしたことをきっかけに、現金あわせておよそ１７６７万円をだましとられる詐欺被害にあいました。

【写真を見る】実在する女性経済評論家になりすましたLINEを登録 40代男性が1767万円の詐欺被害 2つの詐欺に同時進行でだまされる（山形）

警察によりますと山形市の４０代の男性は去年９月、インスタグラムを利用中に株式に関する広告をクリックし、実在する女性経済評論家、まぶちまりこさんになりすましたＬＩＮＥアカウントを登録しました。

その後、投資の先生を名乗る男性名のアカウントを紹介され、投資に関するＬＩＮＥグループに招待されたということです。

男性は、ＬＩＮＥグループのメンバーから暗号資産投資を勧められ、ニセのアプリに誘導されました。

その後、指示通りに去年１０月から１２月までの間、９回にわたって指定された銀行口座にあわせておよそ８８７万円を振り込みました。

教えられたアプリ上では利益が出ていたことから、男性が利益を引き出そうとしたところ口座が凍結され、出金するには保証金が必要などと言われたことから不審に思い、警察に相談して先月に被害が判明しました。

■さらに...

さらに、この男性は同じような手口で去年１０月から１１月までに合わせて８８０万円をだましとられる詐欺被害にあっていたことがわかりました。

男性の被害額はあわせておよそ１７６７万円にのぼります。

警察は、ＳＮＳで知り合った人からの投資話や「必ず儲かる」といった文言は信じず、すぐに詐欺を疑うよう呼びかけています。