「半端ない夫婦」大迫勇也のモデル妻、美男美女の夫婦ショット公開「すごく良い写真」「おしどり夫婦」
「半端ない夫婦」大迫勇也のモデル妻、美男美女の夫婦ショット公開「すごく良い写真」「おしどり夫婦」
サッカー元日本代表で現在はヴィッセル神戸所属・大迫勇也選手の妻でモデルの三輪麻未さんは1月5日、自身のInstagramを更新。大迫選手との夫婦ショットを公開しました。
【写真】三輪麻未の夫婦ショット
「ナイスカップル」「2026 !! 新しい一年がたくさんの笑顔とやさしい時間で満たされますように。今年もよろしくお願いします」とつづり、写真を2枚載せている三輪さん。1枚目は和装姿の夫婦ショットです。2人とも美男美女でとてもすてきな1枚となっています。2枚目は大迫さんがカメラのほうを振り返るイケメンショットです。
コメントでは、「素敵な写真」「本当に素敵な家族で、娘ちゃん2人も可愛くて いつも成長見させてもらっていて 大迫家大好きです」「半端ない夫婦」「すごく良い写真ですね」「ナイスカップル」「おしどり夫婦」と、称賛の声が続出しました。
かわいい娘2人の姿も2025年12月14日にも着物姿の写真を公開していた三輪さん。今回の写真は、その時に撮影されたと思われます。娘2人の姿も披露しているので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)
外部サイト