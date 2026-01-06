女性3人組YouTuber・“くれまぐ”こと「くれいじーまぐねっと」のUraNさんは1月5日、自身のXを更新。「今年ある事を卒業したい」と宣言？ しました。（サムネイル画像出典：UraNさん公式Xより）

女性3人組YouTuber・“くれまぐ”こと「くれいじーまぐねっと」のUraNさんは1月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。「今年ある事を卒業したいんだけど。。。」と宣言？ し、写真を公開しました。

「赤髪卒業!?」

UraNさんは「今年ある事を卒業したいんだけど。。。怒られるかな。。。笑」とつづり、1枚の写真を投稿。自撮りショットと思われますが、チャームポイントの赤い髪が黒く染まっています。もしかすると、赤髪からの「卒業」なのかもしれません。

ファンからは「赤髪卒業!?」「え！黒髪？！」「びっくり！」「絶対かわいい！」「だめ！！！」「似合ってるけど違和感」などの声が寄せられました。

「完璧に騙されました」

同日、投稿を引用し「前髪も黒髪もAI」と、写真はAI生成画像だったことを明かしたUraNさん。まだ髪を黒く染めたわけではないようです。ファンからは「本当に赤髪から黒髪にしたのかと思った笑」「すごいリアルすぎてびっくりした」「完璧に騙されました」といった反響が寄せられました。果たして何からの「卒業」なのか、今後の動向にも注目したいですね。(文:堀井 ユウ)