『おはよう朝日です』元NMB48・小嶋花梨、火曜日コメンテーターに就任 おき太くんとの共演に期待【コメントあり】
元NMB48の小嶋花梨（26）がきょう6日から、ABCテレビ『おはよう朝日です』（月〜金 前5：00〜8：00 ※関西ローカル）の火曜日コメンテーターに就任した。
【番組カット】おき太くんと2ショット！火曜日コメンテーターに就任した小嶋花梨
小嶋は2019年より同番組のリポーターとして出演しており、番組が開催するイベント『おは朝パーク』でも活躍するなど、すでに“おは朝ファミリー”だったが、今回、火曜日コメンテーターに抜てきされた。
小嶋は、1999年7月16日生まれ、埼玉県出身。NMB48のメンバーで、第5期生。愛称は“こじりん”。2025年11月にNMB48を卒業した。
■小嶋花梨コメント
――すでに“おは朝ファミリー”ではありましたが、改めて 「おはよう朝日です」のコメンテーターに決まった時の感想をお聞かせください。
『おは朝』にはリポーターとして7年間お世話になってきました。これからもこの大好きな空間で、コメンテーターとして毎週皆さんに朝のごあいさつができることが、まずは素直にうれしいです。26歳の等身大の女性として、テレビの前の皆さんに寄り添えるような存在でありたいと思っています。
――『おはよう朝日です』で挑戦してみたいことをお聞かせください。
これまでロケやコーナー担当などさまざまな経験をさせていただきましたが、実はまだ「おき太くん」と一緒に何かをしたことがありません！(笑)
『おは朝』は視聴者の皆さんと直接会える機会もありますし、今後はそのようなイベントを通じておき太くんや子どもたちと一緒に遊べるような、楽しい空間を作ってみたいです。
――意気込みをお願いします！
週の前半でまだ気持ちが乗り切らないこともある火曜日ですが、皆さんに「火曜日が楽しみだ！」と思っていただけるよう、番組にパッと“お花”を咲かせられるような存在を目指します。温かく見守っていただけたらうれしいです！
長年のリポーター経験で、私の生活リズムはすっかり“おは朝仕様”になっています！朝は得意なので、元気に挑みたいと思います。
