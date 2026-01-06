LINEで「儲かる株を買えるくじに当選した」などとうそを言い、経営者の男性から現金およそ3900万円をだまし取ったとして、61歳の受け子役の男が逮捕されました。

【写真を見る】「儲かる株を買えるくじに当選した」などとうそ 経営者の男性から約3900万円詐取疑い “受け子役”61歳男を逮捕 警視庁

西田成人容疑者（61）は去年10月から12月にかけて、他の人物と共謀し、飲食店を経営する男性に「儲かる株を購入できるくじに当選した」などとLINEでうそを言い、現金およそ3900万円をだまし取った疑いが持たれています。

警視庁によりますと、西田容疑者は先月27日、都内の飲食店で「受け子役」として、被害額のうちの1000万円を男性から受け取ったということですが、その後、不審に思った男性が警視庁に相談していました。

おととい、男性が再び都内で現金を渡すことになり、西田容疑者が現場に現れたことから逮捕に至ったということです。

取り調べに対し、西田容疑者は詐欺の容疑を否認する一方、「生活費を稼ぐためにこの仕事を始めた」と供述しているということで、警視庁は余罪が10件ほどあるとみて調べています。