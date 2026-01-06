草刈正雄の次女・草刈麻有、長い髪を優雅になびかせる妖艶な姿に反響「お父さんにもお母様にも似てますね」「美しい」
俳優の草刈正雄（73）の次女で俳優の草刈麻有（32）が5日、自身のインスタグラムを更新。父の面影を感じさせるビジュアルが印象的なショットを公開した。
【写真】「この世で1番美しいです!!」父・草刈正雄の面影を感じさせる次女・麻有の妖艶ショット
麻有は、両肩を出した黒の衣装をまとい、長い髪を優雅になびかせアンニュイな表情や、クールな眼差しでカメラを見つめる妖艶なショットなど、3枚の写真をアップしている。
この姿に、コメント欄には「この世で1番美しいです!!」「お父さんにもお母様にも似てますね」「金髪先生の頃からずっと大好きです いつも麻有ちゃんもキレイで可愛いです」「美しい」などの反響が寄せられていた。母はモデルの大塚悦子。
