2026年1月1日の最終話をもって完結した「ストレンジャー・シングス 未知の世界5」の舞台裏を記録した完全未公開のメイキングドキュメンタリー『ストレンジャー・シングス 未知の世界 5 ～"最後の冒険"の舞台裏～』が、2026年1月12日よりにて独占配信されることがわかった。仲間たちに最後にもう一度会える予告編映像が公開されている。

10年にわたって世界的なポップカルチャー現象を巻き起こした「ストレンジャー・シングス」が、最終章を経て戻ってくる。キャスト、クリエイター、スタッフたちがこのシリーズに別れを告げるまでの舞台裏を壮大なスケールで描くドキュメンタリーだ。

予告編では、キャストや製作者たちが涙を流しながら脚本の読み合わせを行う様子や、10年の時を経て完結するホーキンスの仲間たちの伝説が映し出されている。ファンにとって感涙必至の、思いがけないプレゼントになりそうだ。

監督のマルティナ・ラドワーンはこのドキュメンタリーのため1年間現場に密着。「彼らがこの愛すべきドラマを制作していく様子を間近で見ることができたのは純粋な喜びでした」「彼らの制作プロセスとドラマには、私が映画制作を愛する全てが現れています」と米メディアにコメントを寄せている。

製作のダファー兄弟によれば、この作品は『ロード・オブ・ザ・リング』の舞台裏ドキュメンタリーに触発されたものだという。

「『ロード・オブ・ザ・リング』のドキュメンタリーは、大規模なプロダクションが実際にどのように作られているのか、その核心に迫るものでした。ピーター・ジャクソン（監督）がどれだけストレスを受けていたのかを見て、よし、これこそ夢だと思いました。

物理メディアの衰退に伴って、こうした舞台裏のストーリーテリングもさっぱりなくなってしまいました。それを取り戻したかったのです。

マルティナ・ラドワーンが美しく捉え、監督した『ストレンジャー・シングス 未知の世界 5 ～"最後の冒険"の舞台裏～』は、まさにその試みです。『ストレンジャー・シングス』が好きなら、あるいはハリウッドの大作がどのように制作されるのか興味があるなら、この作品はまさにあなたにぴったりです。」

『ストレンジャー・シングス 未知の世界 5 ～"最後の冒険"の舞台裏～』は、2026年1月12日よりNetflixにて独占配信。