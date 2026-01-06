殺して、殺して、殺しまくる。超強烈な殺戮ビジュアルが噴き出しまくる決死のホラーアクションコメディ映画『They Will Kill You（原題）』より、大人も子どもも男も女もみーんな平等にブン殴るダークでハイアドレナリンな邪悪予告編が米公開された。

﻿

舞台となるのは、ニューヨークはマンハッタンに1923年設立のホテル「ヴァージル」だ。雨の中、新しい家政婦としてやってきた主人公の女（ザジー・ビーツ）。そこには、最高峰のサービスを求めて裕福な宿泊客がやってくる。

すぐに家政婦は、この妙に鍵の多いホテルは悪魔崇拝の神殿であったことを知る。月に一度、かならず悪魔への生贄を捧げるのだといい、今宵は彼女が選ばれているというのだ。

幽閉され、クローゼットに身を隠す彼女を、トム・フェルトンらが演じるカルトメンバーが武器を手に追う。彼女も武器を取って抵抗。ショットガンぶっぱ、からの手首を一閃切断。下着姿で戦う彼女、やたらと強いぞ！

驚くべきことに、小さな子どもまでもがナイフを手に襲ってくる。「やりやがったな、クソガキ！」女は相手が子どもだろうが構わず顔面ブン殴り。もはやルールなどないこのホテルで、一対多数の血まみれ惨殺バトルが幕を上げる！

叫べ！殺せ！生き延びたくば、とにかく殺せ！『デッドプール2』（2018）『ジョーカー』（2019）『ブレット・トレイン』（2022）ザジー・ビーツが血まみれ大暴れ。共演には『ハリー・ポッター』ドラコ・マルフォイ役でお馴染みのトム・フェルトン、『ハングオーバー!』シリーズのヘザー・グラハム。『6才のボクが、大人になるまで。』（2015）パトリシア・アークエットら。監督は『とっととくたばれ』（2019）キリル・ソコロフ。

ワーナー・ブラザース配給の『They Will Kill You（原題）』は2026年3月27日、US公開。日本公開情報は未着。