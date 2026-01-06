15年間戦争の中で過ごした絵本画家・いわさきちひろ、学習まんが『世界の伝記NEXT』に仲間入り。「絵を描くことで平和を訴えたい」【絵本紹介】
『ゆきのひのたんじょうび』や『あめのひのおるすばん』など、やわらかな色彩で美しい花、かわいい動物、愛らしい子どものしぐさや日常をとらえ続けた絵本画家・いわさきちひろの生涯が学習まんがになりました。
■まんがだから読みやすくわかりやすい！
幼いころから絵を描くことが好きで、才能にも恵まれたちひろでしたが、長女で家を継ぐ役目があったため、一度は絵の道に進むことを諦めます。
9000点をこえる作品にこめられたちひろの願い。また、白を効果的につかった技法などについても、まんがと解説で楽しく知ることができます。
■出版社からの内容紹介
世界中の子どもの幸せと平和を願った絵本画家・いわさきちひろが、人気と信頼の集英社版 学習まんが『世界の伝記NEXT』に待望の仲間入り。
『ゆきのひのたんじょうび』『あめのひのおるすばん』『おふろでちゃぷちゃぷ』など、やわらかな色彩で、美しい花、かわいい動物、愛らしい子どものしぐさや日常を描いた絵本画家、いわさきちひろ。
戦争の悲しみ、苦しみを経験したちひろは、世界中の子どもたちが愛され、幸せであることを願って子どもたちの未来を明るく照らす絵を描き続けます。そんな彼女の生涯をまんがでわかりやすく描いています。
第一次世界大戦終戦直後に生まれたいわさきちひろは、幼いころから絵をかくことが大好きな子でした。
もっと絵を学びたいと思ったちひろは美術の専門学校に行こうと考えます。
しかし、岩崎家の長女で家を継ぐ役目があったため、一度は絵の道に進むことをあきらめます。
その後、悲惨な戦争を経験したちひろは、「もう二度と戦争をしてはいけない」という思いを伝えるために自分にできることを考えます。そして、絵を描くことを通じて平和の尊さを訴えようと決意します。
やさしいタッチで描かれたちひろの絵には、子どもたちの幸せと平和への願いがこめられています。
【本書の特長】
・まんがだから読みやすく、わかりやすい！
・すべてふりがな付きなので、小学校低学年から楽しく読める！
・Q&Aや年表など、よりくわしくしることができる記事ページも充実！
【もくじより】
お絵かきが大好きな女の子
最初の結婚、そして戦争へ
終戦とちひろの旅立ち
画家としての自立、子どもをかく
世界中の子どもたちへ
解説:いわさきちひろがみんなに愛される画家になったわけ
年表
本記事は「絵本ナビ」から転載しております