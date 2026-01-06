【ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ】 9月30日 発売（Steam版 10月1日発売） 価格： 通常版 5,800円 デラックスエディション 6,800円

スクウェア・エニックスは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/PC用タクティカルRPG「ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ」の全世界累計出荷・ダウンロード販売本数が100万本を突破したと明かした。

本作は、1997年に発売されたプレイステーション用ソフト「ファイナルファンタジータクティクス（FFT）」を、現代のゲームハード環境に向けて最適化し、改修を施したタイトル。オリジナル版を制作した主要開発メンバーが再集結し、ディレクターを前廣和豊氏が、アートディレクターは皆川裕史氏が担当している。

また、オリジナル版のディレクション/脚本を担当した松野泰己氏が、脚本への加筆修正および監修を担い、オリジナル版の再現にこだわった「クラシック」と、現代版として生まれ変わった「エンハンスド」の2バージョンが同時収録されている。

なお、PlayStation Store、My Nintendo Store、Microsoft Storeでは本作を20％OFFで購入できるセールも1月7日まで開催されている。

