サバンナ高橋茂雄の妻・清水みさと、夫婦2ショットで“大笑い初め”報告「表情似てる」「仲良しで最高」の声
【モデルプレス＝2026/01/06】タレントの清水みさとが1月4日、自身のInstagramを更新。夫でお笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄との2ショットを披露し、反響が寄せられている。
清水は「シンガポールで大笑い初め」とつづり、高橋との写真を投稿。ワイングラスを傾けながら、笑顔を見せる2人の姿を披露している。
この投稿に「笑顔に癒やされる」「素敵すぎる推し夫婦」「表情似てる」「幸せが寄ってきそう」「仲良しで最高」などとコメントが集まっている。
2人は2022年12月19日、それぞれのSNSで結婚を発表。出会いのきっかけは2人の共通の趣味のサウナで、新婚旅行でもサウナ旅をして話題となっていた。（modelpress編集部）
