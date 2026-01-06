ぱーてぃーちゃん・すがちゃん最高No.1、柏木由紀との“年内結婚”報道に生配信で言及「LINEがめっちゃきてさ」
【モデルプレス＝2026/01/06】お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんが1月5日、公式YouTubeで生配信を実施。すがちゃん最高No.1が自身の結婚報道に言及する場面があった。
【写真】元AKBと結婚報道の34歳芸人、報道に言及した生配信
同月1日、一部メディアにて元AKB48・柏木由紀との“年内結婚”が報じられたすがちゃん。今回「【生配信】あけおめ 2026年もよろしくなんだぜ！」と題した生配信を実施し、冒頭、新年の挨拶とともに「30代の男女にお年玉をよこしなさいということですね」と投げ銭を求めた。
そこで、相方の信子が「結婚祝いを貰えば？」と口にすると、すがちゃんは「だから俺、してねぇんだ！してねぇんだって！」と反論。もう1人の相方・金子きょんちぃは「一応、今したことにしよ？お金欲しいから」とツッコんだ。
さらに、チャット欄でファンから「結婚？」と聞かれると、すがちゃんは「いや、だから困ってさ、本当に。『おめでとう』のLINEがめっちゃきてさ」と多くの人から祝福の連絡を受けたと告白。「芸人じゃない他の芸能系の後輩とかからも『おめでとうございます』って結構長文できてさ。10時間くらい寝かせてさ。なんて返したらいいかわかんねぇから。その後『フェイク、フェイク！』って言ってやったよ」と振り返っていた。（modelpress編集部）
