ドラマ出演に続き…デビュー7年目のITZY・ユナ、ソロデビューを準備中「正確なリリース時期は未定」

ガールズグループITZY（イッチ）のメンバー、ユナがソロデビューする。

1月6日、所属事務所JYPエンターテインメントは複数の韓国メディアに、「ユナは現在、ソロデビューアルバムを準備中だ。正確なリリース時期は未定」と明らかにした。

これによりユナは、ITZYメンバーとしてイェジに続いて2人目のソロデビューとなる。2019年2月のデビューから7年目を迎えるなか、ソロアーティストとしてどのような第一歩を踏み出すのか注目される。

これとは別に、ユナは今年、女優としても存在感を示す見通しだ。年内放送予定のパク・シネ、コ・ギョンピョ主演による新ドラマ『アンダーカバー・ミスホン』（原題）への出演を確定させた。

さらに新ドラマ『最愛の社員』（原題）にもキャスティングされており、新年を迎え、ITZYのメンバーとしてはもちろん、ソロ歌手、そして女優として活動の幅を広げる一年となりそうだ。

（写真提供＝OSEN）ユナ

なお、ユナが所属するITZYは3度目となるワールドツアー「TUNNEL VISION」を通じて、グローバルな上昇勢をさらに加速させる。来る2月13日から15日までの3日間、ソウル松坡（ソンパ）区の蚕室（チャムシル）室内体育館でツアーの幕を開ける予定だ。

◇ユナ プロフィール

2003年12月9日生まれ。本名シン・ユナ。2019年2月にITZYのメンバーとしてデビューした。最年少メンバーでありながら、高いビジュアルの評価を受けている。2015年に韓国の年末授賞式「KBS歌謡大祝祭」に観客として訪れ、JYPエンターテインメントの関係者からスカウトされた。運動神経が抜群なことでも知られ、過去にはフロアボールの市・道大会で優勝している。