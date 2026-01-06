「あいのり」でっぱりん、中学生から15年後“激変ビフォアフ”が話題 本人も驚き「可愛くなりすぎてて自分でビビってる」
【モデルプレス＝2026/01/06】恋愛観察バラエティー「あいのり：Asian Journey」シーズン2（Netflix／FOD）に出演していたでっぱりんが1月4日、自身のInstagramを更新。中学生時代からのビジュアル変化を公開し、反響が寄せられている。
【写真】「あいのり」2児のママ、激変前の15年前ビジュアル
でっぱりんは「可愛くなりすぎてて自分でビビってる」とつづり、動画を公開。中学生時代の写真と「中学生から15年後 ビフォーアフター」の文字を記したあとに、現在のでっぱりんの姿を公開。にっこりと笑顔でポーズを決め「可愛すぎる2児のママです」と投稿している。
この投稿に「すべてが可愛い」「アイドルみたい」「ビフォーもアフターも素敵」「お肌ツヤツヤ」などとコメントが集まっている。
でっぱりんは、1995年10月9日生まれ、福岡県出身。ピンクの“ラブワゴン”に乗り、見知らぬ男女7人が真実の愛を探す地球無期限の旅恋愛観察バラエティー「あいのり：Asian Journey」シーズン1、2（Netflix／FOD）で注目を集める。2020年10月にフィリピン・セブ島で出会ったヤスと結婚。2021年12月に第1子となる長女を出産し、2023年12月に離婚した。その後は移住したセブ島で出会った恋人がいることを明かし、同年11月22日に再婚したことを発表。2025年5月11日に第2子の出産を伝えている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆でっぱりん、15年間のビフォアフ公開
◆でっぱりんの投稿に反響
