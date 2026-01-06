1ピース1,540円のケーキが食べ放題!あまおうナポレオンパイやいちごカヌレ･クロワッサンなど…いちごづくしのスイーツビュッフェ【ホテルニューオータニ幕張】

ホテルニューオータニ幕張は、ティー&カクテル「ザ･ラウンジ」にて『サンドウィッチ&スイーツビュッフェ 〜ストロベリーコレクション〜 第一弾』を、2026年1月5日〜2月28日の間、開催している。

ホテルニューオータニ幕張では、2009年に千葉県内で初めて“いちごビュッフェ”をスタート。以来、昨シーズンまでに累計26万人以上が訪れた。2026年は、1ピース1,500円超の「新スーパーあまおうショートケーキ」をはじめ、ライブ感のあるスイーツや定番のいちごスイーツを取りそろえる。

〈目玉は「新スーパーあまおうショートケーキ」〉

今回のビュッフェでは、通常1ピース1,540円の「新スーパーあまおうショートケーキ」がビュッフェサイズで登場する。

「新スーパーあまおうショートケーキ」は、ホテル創業40周年を記念して、“誰もが大好きなショートケーキを、ホテルが本気でつくる”をコンセプトに誕生した「スーパーシリーズ」の第一弾ショートケーキ。

新スーパーあまおうショートケーキ(1,540円)とビュッフェサイズ

このほかにも、ホテルニューオータニ(東京)開業当時から60年間愛され続ける「ナポレオンパイ」もラインアップ。サクサクのパイ生地に濃厚なカスタードクリームとフレッシュいちごを組み合わせた、女性に一番人気のメニューだという。ビュッフェ第一弾(2月28日まで)では、「あまおうナポレオンパイ」として登場する。

さらに、「いちごタルト」や「いちごロール」「いちごゼリー」といった人気のいちごスイーツに加え、人気再来中のカヌレにいちごチョコレートをコーティングした「いちごカヌレ」、生地にいちごを練りこんだ「いちごクロワッサン」など、贅沢ないちごスイーツを取りそろえる。

人気のいちごスイーツを多数ラインアップ

〈ライブ感のある出来立てメニューも〉

また、ライブ感が楽しめる出来立てメニューもラインアップしている。

◆いちごクレープ

ピンク色の生地に、たっぷりのホイップクリームとフレッシュいちご、カリカリのチョコレートグラノーラをのせて仕上げる、鮮やかでフォトジェニックなメニュー。注文ごとに、その場で丁寧に仕上げるライブ感あふれるクレープは、見た目も味も楽しめる。

いちごクレープ

◆いちごピッツァ

毎朝手作りする生地を、店内の400℃の窯で一気に焼き上げるピッツァ。フレッシュいちごをたっぷりと使用し、いちごの爽やかな酸味と濃厚カスタードクリーム、ふわもち生地の組み合わせが楽しめる。

いちごピッツァ

◆生絞りアイスモンブラン

ホテルメイドのミルクジェラートの上から、風味豊かな生絞りマロンペーストをたっぷりかけた「生絞りアイスモンブラン」は、オーダーごとに目の前で仕上げる。今回は、いちご果肉たっぷりのソースを添えて提供する。

生絞りアイスモンブラン

〈食事メニューも充実〉

食事メニューには、ホテル王道の「ローストビーフ」のカッティングサービスをはじめ、「クラシックポークカツサンド」や、石窯で焼き上げるニューヨーク風「マルゲリータピッツァ」などを用意。

ローストビーフ

「だし巻き卵サンド」や「ステーキサンドウィッチ」(土･日･祝日限定)など、ニューオータニ特製サンドウィッチのほか、サラダバー、パスタやビーフシチューなど、バリエーション豊かなメニューも食べられる。

〈開催概要〉

【期間】

2026年1月5日(月)〜2月28日(土)

【会場】

ホテルニューオータニ幕張 ティー&カクテル「ザ･ラウンジ」(ロビィ階)

【時間】

ランチ 11:00〜16:00(120分制)

ディナー 17:30〜20:00(土日祝のみ)

【料金】

大人:平日6,800円/土日祝7,500円

小学生:3,000円

幼児(4歳以上):1,500円

※税込、サービス料別

■サンドウィッチ&スイーツビュッフェ〜ストロベリーコレクション〜 第一弾の詳細はこちら