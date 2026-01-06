俳優の玉木宏（４５）が６日放送のフジテレビ系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）に出演し、父としての素顔を明かした。

２０１８年６月に女優の木南晴夏と結婚し、４０代で２児の父となった玉木。「家庭のことで得られる幸せもある」と価値観も大きく変わったという。

「毎日必ず僕がお弁当を作る。子どもが通ってるところは毎日お弁当なので、僕が必ずお弁当を作る」と明かすと、インタビューした同局の軽部真一アナウンサーは「すごい」と驚嘆。ＶＴＲを見ていたスタジオも「は〜」とどよめいた。

玉木は「地方ロケに出るときはさすがにできないんですけど、朝４時台でも、５時台でも、必ず作って出る」といい、「大変さはそんなにないですね。前日に買い物して帰ることもいっぱいありますし、ちゃんと食べて帰ってきてくれるとうれしいし、食べて帰ってこないと悲しいし」と笑顔。

「うちの子がチャーハンにはまっていて。ちょうど昨日なんですけど、洗い物するときに（弁当箱を）開けたらチャーハンがそのまま残っていて、『え、まったく食べてないじゃん』って言ったら、『チャーハンの気分じゃなかったんだもん』て」と明かした。

「キャラ弁を作ってと言われたら、僕的にハードルは高くなる」というが、軽部アナは「芸能界広しといえど、ほぼ毎日お子さんのお弁当を作ってるお父さんいないんじゃないか。僕２人の子どもがいますけど、１度も作ったことない。だからすごすぎる」と感心していた。