ロッテ・高部瑛斗外野手が６日、本拠のＺＯＺＯで自主トレを公開し、ノックや打撃練習で汗を流した。

昨季限りで退団した荻野から背番「０」を継承して臨む今季。「僕は（背番０に）重圧を感じているのに（周囲からの）『おめでとう』はちょっと違うな、と思ったのですが、ありがたいです。前向きな言葉も多かったので、うれしかったです。本当に背番号通り、ゼロからのスタートで、もう一回、自分の色をつけないといけないので。ここでもう一回、自分をしっかりと見つめ直して、ベストのシーズンにして、いいスタートを切らないといけない。思い切って、自分に圧をかけてやりたいなと思います」と決意を明かした。

今季の成績で「０」を目指したいのは「余裕でエラーでしょう。そこは間違いないですね。エラーが一番、メンタルに来ますから」と即答。昨季は５失策で、この日は新調したグラブを左手にはめてノックで打球を追った。「盗塁も守備もそうですけれど、やはり成功を求められるところはすごく難しいと思う。一つ一つ、丁寧に毎日やるのが一番難しいので、そこは目指していきたいです」とミス撲滅を心がけて、グラウンドに立つ。